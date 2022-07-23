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恒大新CEO：積極依規解決佔款問題 與債權人在債務重組等有基本共識

身陷債務問題的中國恒大（3333）發出公告，董事會要求已要求行政總裁兼執董夏海鈞、首席財務官潘大榮辭職。恒大新任行政總裁、執行董事肖恩接受《21世紀經濟報道》訪問，表示將積極探討考慮在依法依規前提下，以適當方式解決佔款問題。他又稱，涉及未能償還的134億元人民幣款項，是用於集團的運營和償還集團境內外債務，暫時沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊。另外，該行與債權人有積極溝通，在債務重組等達成基本共識。

恒大子公司恒大物業（6666）早前公告，集團在審核去年度業績時發現，所持約134億元現金被用於為第三方貸款提供質押，由於第三方未能還款，現金已被銀行接管。 公司昨日發出公告，指出根據獨立調查委員會初步獨立調查所得的資訊，該質押相關的貸款透過第三方在 扣除費用後，劃轉回流至集團，用作恒大的一般營運。

肖恩在報道中表示，根據獨立調查委員會的初步調查結果，在2020年12月至2021年8月期間，當時集團面臨巨大的流動性壓力，在集團有關高管的授意安排下，恒大物業以存單質押擔保方式，通過第三方，分三次向恒大提供了這筆大額資金。他表示，向社會和市場公布獨立調查的初步結果特別是資金去向，並要求曾經擔任高管的直接責任人離任，是集團化解風險的重要舉措，也是按照香港上市規則和市場慣例對違規行為作出的處理，體現了公司管理層正視問題的積極態度和推動整改的堅定決心。公司將進一步配合獨立調查委員會，盡快完成調查工作，加強內部的風險評估和管理體系的建設。

對於境內外債務重組方面，肖恩稱，恒大與境內外債權人及其顧問保持高效、積極的溝通，遵循國內外市場規則，穩妥推進債務風險的化解。近期，恒大與多家重要境外債權人進行了有效的交流，在諸多方面特別是債務重組原則、方案框架等達成了基本共識。此外，恒大也正就恒大物業的可持續經營與下一步發展，多方接洽潛在合作伙伴，探討多種合作模式和方式，不斷優化經營品質，持續為業主提供高水平的物業服務。

肖恩亦表示，恒大目前正努力改善各業務的經營，地產開發方面，截至目前全國保交樓復工率達到96%，施工人數達標率86%；自去年7月份以來，累計完成保交樓任務27.9萬套。雖然由於各種原因，有極個別項目的復工復產遇到一定困難，但恒大已基本確定這些項目的復工復產方案，正積極與各有關方面特別是業主們進行有效的溝通。在新能源汽車方面，恒馳5車型自7月6日正式預售以來，市場反應積極，已累計收到預售訂單超過3.7萬部。公司正努力組織整合各類資源，加快加強生產制造，全力保障量產銷售。

肖恩表示，目前由於內外部多種因素疊加，恒大的經營仍面臨相當大的困難和挑戰，但該行會堅決擔起自救化險和持續經營的主體責任，在各方的充分理解和大力支持下馬力全開，穩妥有序地推進風險化解。該行亦會以此次教訓為鑒，嚴防再次出現類似情況，以最大的誠意、最足的努力爭取廣大債權人、業主和合作伙伴的理解與支持，希望各方能繼續與恒大一同「以時間換空間」。