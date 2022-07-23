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福士換帥 由保時捷行政總裁接任

德國車廠福士（Volkswagen）出現人事調動，集團昨（22日）發公告指，行政總裁Herbert Diess將於下月底卸任，由子公司保時捷行政總裁Oliver Blume接替，將於今年9月1日正式上任。接任後，Oliver Blume將繼續擔任保時捷的行政總裁。集團同時委任首席財務官Arno Antlitz額外擔任首席運營官一職，從而協助Oliver Blume進行日常運營。

監事會主席Hans Dieter Pötsch表示，Herbert Diess在位期間對推動公司轉型起到關鍵作用，集團及其品牌的創新能力和盈利能力得到加強。他不僅帶領公司度過極其動蕩的時期，還實施一項全新的戰略。

加入福士汽車之前，Herbert Diess曾是寶馬管理委員會委員，也是寶馬研發部門最高負責人。福士經歷2015年的「柴油門」（dieselgate）醜聞後，Herbert Diess於2018年上任福士集團行政總裁一職。任內曾將集團旗下12大品牌重新規劃，劃分出三個級別，分別為Volume、Premium以及Super Premium三大類別。

至於接任的Oliver Blume，自1994年加入福士集團，一直擔任奧迪、西雅特、福士和保時捷等品牌的管理職位。