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招行中止直銷銀行籌建工作

招商銀行（3968）昨日發出公告，董事會通過決議，撤回籌備招商拓撲銀行開業申請，並終止籌備工作。招商拓撲銀行在2017年2月議決成立，是招商銀行和京東（9618）合資的獨立法人直銷銀行，該行沒有說明終止籌建理由，惟向內媒表示，事件不會對該行經營造成影響。

招商拓撲銀行已在2020年12月，獲銀保監批准籌建，招商銀行、京東旗下的網銀在線作為發起人，持股比例分別為70%和30%。籌建工作完成後，應按照有關規定和程序向銀保監提出開業申請。內媒引述招行相關人士表示，招商拓撲銀行已於去年2月召開創立大會，3月底通過反壟斷調查，不過銀行未曾開業就已結束。

直銷銀行與虛擬銀行近似，為全通過數碼渠道提供銀行服務和金融產品的銀行。銀行可通過應用程式接觸客戶，不受銀行經營地域和實體分行的限制，過去不少城商行在直銷銀行推出理財產品，以較高的收益率向經營地域以外客戶吸取資金。不過為降低企業實際借貸利益，內地監管部門鼓勵各大銀行降低存款利息，以減低銀行資金成本，另外近日河南村鎮銀行存戶未能取回存款，亦涉及銀行通過第三方平台獲取資金，是次招行中止直銷銀行，或與加強管理理財產品平台有關。

招商拓撲銀行獲銀保監批准籌建時，招行當時發文，表示引入京東作為股東，可共同挖掘自身零售和供應鏈端交易衍生的巨大金融需求，並帶來技術、流量，以至數碼與場景、服務與生態的全新生長。

不過自2020年螞蟻集團被監管當局約談中止上市後，內地對互聯網企業參與金融業務越發收緊，郭樹清今年3月表示，當局對14間互聯網企業平台所涉及金融業務的整改尚未結束，整改範圍包括企業、管理部門對產品的認證，數據、個人訊息、個人私隱保護，以及企業訊息、商業秘密保護等問題。