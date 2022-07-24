陳茂波表示，本港整體通脹情況仍大致溫和，但環球以至內地經濟疲弱，本周將公布的本港最新出口數字並不樂觀。受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%，下月初發表的第二季GDP亦難言理想。

美國進一步加息會影響到香港市場的資金流和資產價格變化，港美息差拉闊，市場出套息活動，令資金流出港元體系。陳茂波認為，市場一般只會選擇就匯率相對穩定的貨幣，有關活動也可被視為是對聯繫匯率機制有信心的表現。

陳茂波指出，從以住2008年環球金融海嘯，美國量化寬鬆，及2015至2018年美國上一個加息周期間，資金進出港元體系而引致銀行總結餘增加或減少，是聯匯制度設計下的必然調整過程。

截至今年6月底，外匯基金票據和債券結餘近12,000億元，是2008年12月底時的七倍半，存留在香港的資金量仍然龐大。此外，香港外匯儲備規模達4,400多億美元，相當於港元貨幣基礎約1.7倍，反映金融和銀行體系流動性充裕。

樓市方面，陳茂波則指，本港樓價大致保持平穩。本港私人住宅物業過半數已沒有按揭貸款，但隨美國加息，供樓人士的按揭還款負擔難免增加，呼籲市民在置業時或作其他投資決定時，應以審慎策略為上。