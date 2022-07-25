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港股ADR跌185點 夜期低水181點 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌185點或0.91%，報20423點，即月恒指夜期跌190點，報20428點，夜期低水181點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.15%，折合報328.18元；阿里巴巴（9988）跌3.32%，折合報98.71元；美團（3690）跌1.63%，折合報188.58元；匯控（0005）跌0.12%，折合報48.54元；建行（0939）跌0.19%，折合報4.96元。

道期現跌0.062%；標期現跌0.08%；納期現跌0.02%。日股現跌0.55%，韓股現跌0.08%，澳股現升0.13%。

VIX指數隔晚跌0.34%或0.08點，報23.03點。美2年期10年期債息倒掛，息差目前為22.48基點。

紐油現升0.82%或0.78美元，報95.48美元；布油現升0.83%或0.85美元，報104.06美元；金價現跌0.23%或4.09美元，報1723.55美元；LME 銅期貨隔晚升1.78%或130.5美元，報7452.5美元。美國10年期債息現升1.25%或0.0346厘，報2.785厘。

今日焦點股份可留意：

旭輝（0884）：控股股東增持50萬股。旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升。

港府擬推紅黃健康碼，放寬入境旅客酒店檢疫。留意國泰（0293）

生力啤（0236）公布業績。

中國鋁業（2600）收購雲鋁股份19%股權，作價66.62億人幣。

招行（3968）中止直銷銀行籌建工作。

優然牧業（9858）料中期少賺最多八成，袁軍委任為總裁兼執董。

內房商景瑞（1862）預計未能償還7月25日到期2.6億美元債。

國泰君安（2611）半年淨利潤按年跌20.5%。

中國飛鶴（6186）發盈警，料上半年利潤最多減少42.4%。

港燈（2638）委任王遠航為執董。

國泰君安國際（1788）發盈警，料中期少賺80%。

 

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