恒指今早低開92點或0.46%，報20516點，大市成交金額13億元；國指今早低開37點或0.53%，報7069點。恒生科技指數開市報4562點，跌0.77%。
藍籌股成交金額13.02億元，佔大市成交100.15%；科指成份股成交金額8.78億元，佔大市成交67.53%；國指成份股成交金額8.83億元，佔大市成交67.92%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、藥明生物（2269）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，36隻下跌，17隻無升跌。九龍倉置業（1997）升0.89%，報34.1元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌2.06%，報100元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，19隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）開市報33.95元，升0.89%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報152元，跌5.24%。
恒指續低於10天線(20678.92點)。科指10天線(4549.91點)跌穿50天線(4550.7點)，指數高於10天、50天線。
旭輝（0884）：控股股東增持50萬股。旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升。開市報1.99元，升2.05%。
港府擬推紅黃健康碼，放寬入境旅客酒店檢疫。國泰（0293）開市報8.33元，升0.6%。
生力啤（0236）公布業績。無成交，報0.91元。
中國鋁業（2600）收購雲鋁股份19%股權，作價66.62億人幣。開市報2.9元，升3.94%。
招行（3968）中止直銷銀行籌建工作。開市報42.85元，無升跌。
優然牧業（9858）料中期少賺最多八成，袁軍委任為總裁兼執董。開市報2.99元，跌1.32%。
國泰君安（2611）半年淨利潤按年跌20.5%。無成交，報9.35元。
中國飛鶴（6186）發盈警，料上半年利潤最多減少42.4%。開市報7.9元，跌5.05%。
港燈（2638）委任王遠航為執董。開市報7.01元，無升跌。
國泰君安國際（1788）發盈警，料中期少賺80%。開市報0.84元，跌2.33%。
4隻股份創52周低，包括建滔積層板（1888）低見7.6元，開市報7.6元，跌0.91%。
異動股
上升異動股，包括，鳳祥（9977）開市報1.02元，升14.61%；民生教育（1569）開市報0.73元，升7.35%；友和（2347）開市報1.64元，升5.13%；中匯（0382）開市報2.4元，升4.35%；中鋁（2600）開市報2.9元，升3.94%；綠葉製藥（2186）開市報2.57元，升3.21%；香港小輪（0050）開市報6.93元，升2.67%；新城發展（1030）開市報2.77元，升2.59%；中國有色礦業（1258）開市報3.28元，升2.5%；IGG（0799）開市報3.45元，升2.37%；招金礦業（1818）開市報6.7元，升2.13%。
下跌異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報152元，跌5.24%；北京燃氣藍天（6828）見52周低0.11元，開市報0.11元，跌5.17%；中國飛鶴（6186）開市報7.9元，跌5.05%；理想汽車（2015）開市報135元，跌4.66%；小鵬汽車（9868）開市報99元，跌4.07%；再鼎醫藥（9688）開市報33.9元，跌3.69%。
其他報道