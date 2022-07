相關報道:「偷食」朋友妻 馬斯克據報與Google創辦人布林妻子有婚外情

他在帖文又指,三年來只見過布林妻子沙納漢(Nicole Shanahan)兩次,而兩次都不是獨處,附近有很多人,「一點都不浪漫」。他又指,《華爾街日報》已多次對他和特斯拉進行打擊,認為這樣對他們來說很尷尬。

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022