畢馬威發表報告指，全球於今年第二季共達成了8420宗風險投資交易，總金額達1202億美元，而亞洲市場第二季度投資金額回落至245億美元，涉及2206宗風險投資交易，市況仍然疲弱，其中中國的風險投資繼續從以美元為基礎的風投基金，向以人民幣為基礎的風投基金傾斜。
畢馬威中國客戶諮詢與創新事務合夥人査瑋亮表示，整體而言，中國的風險投資於今年上半年大幅放緩。然而，市場於機械人、半導體及ESG（環境、社會和企業管治）等領域的投資仍見強勁，這些都是中央政府最新的五年計劃中的核心領域。
畢馬威預計，鑑於新冠病毒疫情持續，加上地緣政治和宏觀經濟環境的不明朗因素，預計第三季度的中國風險投資市場仍然會相對疲弱，集資活動也將持續淡靜。然而，隨投資者及企業欲善用估值較低及融資環境緊縮這些優勢，整個亞洲地區的併購活動有望在第三季度得到提振，估計能源、半導體及ESG行業對投資者仍具吸引力。
在香港，即使整體融資環境仍然充滿挑戰，但預期風險投資在未來數月會不斷增加，而醫療科技、保險科技和綠色科技行業將會受惠，推動香港發展成為可持續金融樞紐仍然是2022 年第二季度的重點項目。
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