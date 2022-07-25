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恒指收市跌46點 北水第5日流入 科指10天、50天線亦得而復失

美聯儲28日議息，市場反覆，一方面反映經濟衰退憂慮的美2年期10年期債息倒掛續超過20基點，連續第9日達雙位數，但另一方面，即市美期跌幅收窄，道期目前亦較7月14日低位反彈逾5.5%，顯示市場在聯儲局議息前的風險胃納亦有回升。恒指跌幅午後大為收窄，內房、內銀股逆市上升。

恒指今早低開92點，早段曾跌最多255點，午後見全日高位，曾收窄至跌14點，高低波幅241點。

恒指收市跌46點或0.22%，報20562點，大市成交金額893億元，較上日增加4.96%，是7月21日1016.39億元成交後最多；國指跌29點或0.42%，報7077點。恒生科技指數收報4534點，跌1.38%。

藍籌股成交金額379.68億元，佔大市成交42.51%；科指成份股成交金額228.14億元，佔大市成交25.54%；國指成份股成交金額323.6億元，佔大市成交36.23%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌38隻升，28隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升6.77%，收報28.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.67%，收報253.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.51元，升2.04%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報150.1元，跌6.42%。

恒指續低於10天線(20683.58點)。科指10天線(4547.14點)跌穿50天線(4550.14點)，10天、50天線亦得而復失。

北水南下合計淨流入0.17億元，較上日減少97.1%，連續第5日流入，累計流入35.76億元，對上一次連續5日淨流入是2022年6月15日。南水北上合計淨流出33.85億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

幣安趙長鵬入稟告現代傳播誹謗。超媒體控股（0072）收報0.295元，跌4.84%。

今早及隔晚消息股表現

REDD：國務院批准設立房地產基金計劃，支持房企。寶龍地產（1238）收報1.18元，升8.26%；富力（2777）收報1.88元，升6.82%；龍湖（0960）收報28.4元，升6.77%；碧桂園（2007）收報3.28元，升4.46%。

旭輝（0884）：控股股東增持50萬股。旭輝回應穆迪降級：不觸發違約、融資成本不跳升。收報2.22元，升13.85%。

港府擬推紅黃健康碼，放寬入境旅客酒店檢疫。國泰（0293）收報8.3元，升0.24%。

生力啤（0236）公布業績。收報0.9元，跌1.1%。

中國鋁業（2600）收購雲鋁股份19%股權，作價66.62億人幣。收報2.84元，升1.79%。

招行（3968）中止直銷銀行籌建工作。收報43.15元，升0.7%。

優然牧業（9858）料中期少賺最多八成，袁軍委任為總裁兼執董。收報2.98元，跌1.65%。

國泰君安（2611）半年淨利潤按年跌20.5%。收報9.41元，升0.64%。

中國飛鶴（6186）發盈警，料上半年利潤最多減少42.4%。收報7.21元，跌13.34%。

港燈（2638）委任王遠航為執董。收報7.03元，升0.29%。

國泰君安國際（1788）發盈警，料中期少賺80%。收報0.88元，升2.33%。

破頂股表現

破頂股包括，企展控股（1808）創52周高，見2.3元，收報2元，升33.33%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；莊士機構（0367）創52周高，見1.17元，收報1.17元，升2.63%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.37元，收報0.36元，跌2.7%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，美的置業（3990）低見9.52元，收報9.67元，無升跌；北京燃氣藍天（6828）低見0.06元，收報0.07元，跌39.66%；普天通信（1720）低見0.174元，收報0.177元，跌22.03%；雄岸科技（1647）低見0.112元，收報0.119元，跌2.46%；利福（1212）低見2.62元，收報2.67元，跌0.74%；Uju Holding（1948）低見4.29元，收報4.36元，跌1.36%；億達中國（3639）低見0.23元，收報0.23元，跌8%；中原銀行（1216）低見0.68元，收報0.73元，跌1.35%；佳源服務（1153）低見0.56元，收報0.56元，跌1.75%；偉立（2372）低見0.5元，收報0.51元，跌10.53%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.56元，收報0.61元，跌6.15%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.28元，收報1.28元，跌0.78%；中華煤氣（0003）低見8.16元，收報8.2元，跌0.12%；粵海投資（0270）低見7.81元，收報7.85元，升0.13%；君實生物（1877）低見36元，收報36.35元，跌2.02%；方正控股（0418）低見0.49元，收報0.5元，跌1.96%；新意網集團（1686）低見5.38元，收報5.38元，跌2.18%；新世界發展（0017）低見25.85元，收報26.25元，升0.38%；中國通信服務（0552）低見3.21元，收報3.26元，跌0.61%；煤氣（0003）低見8.16元，收報8.2元，跌0.12%。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）創52周高，見2.3元，收報2元，升33.33%；遠見控股（0862）收報0.135元，升14.41%；旭輝（0884）收報2.22元，升13.85%；力世紀（0860）收報0.35元，升12.9%；皓天財經（1260）收報0.27元，升12.5%；聯眾（6899）收報0.179元，升9.15%；梁志天設計集團（2262）收報0.6元，升9.09%；寶龍地產（1238）收報1.18元，升8.26%；樂透互娛（8198）收報0.58元，升7.41%；亨得利（3389）收報0.295元，升7.27%；通天酒業（0389）收報0.092元，升6.98%。

下跌異動股，包括，北京燃氣藍天（6828）創上市新低，見0.06元，收報0.07元，跌39.66%；普天通信（1720）創上市新低，見0.174元，收報0.177元，跌22.03%；華融金控（0993）收報0.121元，跌13.57%；中國飛鶴（6186）收報7.21元，跌13.34%；博維智慧（1204）創上市新低，見1.04元，收報1.06元，跌13.11%；賞之味（8096）收報0.058元，跌12.12%；環球實業科技（1026）收報0.136元，跌11.69%；新特能源（1799）收報19.82元，跌11.52%；華寶國際（0336）收報4.41元，跌10.55%。

 

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