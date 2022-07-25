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香港6月出口按年跌6.4% 遠遜預期

政府統計處公布，香港6月份出口貨值按年跌6.4%，遠遜預期的跌0.7%，5月跌幅為1.4%；進口貨值按年增長0.5%，好過預期的跌2.1%，低過5月的增長1.3%。6月份錄得有形貿易逆差685億元。

上半年的商品整體出口貨值按年升0.4%；進口貨值上升2.1%。上半年錄得有形貿易逆差2061億元。經季節性調整，第二季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌4.2%。同時，商品進口貨值下跌0.6%。

政府發言人表示，隨着環球經濟情況轉差，6月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地的出口繼續下跌，輸往美國及歐盟的出口由升轉跌。與此同時，輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的增長。

　　 

展望未來，環球經濟前景惡化會對香港的出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續加息以壓抑通脹，環球金融狀況料會進一步收緊，將令環球經濟動能減弱。烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。政府會密切留意情況。

按國家／地區分析，6月份輸往亞洲的整體出口貨值下跌5.4%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌18.3%）和中國內地（內地）（跌10.4%）。另一方面，輸往印度（升76.5%）、越南（升37.8%）、新加坡（升24.0%）和泰國（升19.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌28.9%）、美國（跌6.1%）和德國（跌2.6%）。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升40.5%）、台灣（升18.0%）、馬來西亞（升14.8%）和新加坡（升14.2%）。同時，來自韓國（跌25.4%）、內地（跌8.8%）和日本（跌4.5%）的進口貨值則錄得跌幅。

按主要貨品類別分析，6月份部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減194億元，跌33.8%）、「電動機械、儀器和用具及零件」（減27億元，跌1.4%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減26億元，跌12.1%）和「非鐵金屬」（減26億元，跌33.5%）。然而，「專業、科學及控制用儀器及器具」（增44億元，升52.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增98億元，升4.9%）、「專業、科學及控制用儀器及器具」（增36億元，升37.4%）、「動力產生機械及儀器」（增26億元，升33.3%）和「石油、石油產品和副產品」（增23億元，升66.8%）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減160億元，跌26.1%）的進口貨值則錄得跌幅。

 

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