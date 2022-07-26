美聯儲議息、蘋果和Google母公司Alphabet公布前，交易員更趨謹慎，美股個別發展，市場預計聯儲局周三將再加息75個基點並暗示會繼續加息。其他消息方面，美國總統拜登預計本周將與習近平主席通電話；另據悉佩洛西若訪台會在中美首腦通話的幾天後；「末日博士」魯比尼預計，美國經濟面臨嚴重衰退，麻煩將比1970年代更大。