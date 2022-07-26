moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

議息、科企業績前 美股個別發展 道指升90點

美聯儲議息、蘋果和Google母公司Alphabet公布前，交易員更趨謹慎，美股個別發展，市場預計聯儲局周三將再加息75個基點並暗示會繼續加息。其他消息方面，美國總統拜登預計本周將與習近平主席通電話；另據悉佩洛西若訪台會在中美首腦通話的幾天後；「末日博士」魯比尼預計，美國經濟面臨嚴重衰退，麻煩將比1970年代更大。

道瓊斯工業平均指數收漲90點，升幅0.29%，報31990點。標普500指數收漲5點，升幅0.14%，報3966點。納斯達克綜合指數收跌51點，或0.44%，報11782點。

聯合健康升1.55%，報529.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而Salesforce跌2.84%，報177.29元，拖低道指34點。

科技股方面，蘋果收市報152.95元，跌0.73%，谷歌母公司Alphabet收市報107.51元，跌0.36%，亞馬遜收市報121.14元，跌1.04%，Facebook收市報166.65元，跌1.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報426點。德國DAX指數收跌0.33%，報13210點；法國CAC 40指數漲0.34%，報6237點；英國富時100指數收漲0.42%，報7306點。

 