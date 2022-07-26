美聯儲議息、蘋果和Google母公司Alphabet公布前，交易員更趨謹慎，美股個別發展，市場預計聯儲局周三將再加息75個基點並暗示會繼續加息。其他消息方面，美國總統拜登預計本周將與習近平主席通電話；另據悉佩洛西若訪台會在中美首腦通話的幾天後；「末日博士」魯比尼預計，美國經濟面臨嚴重衰退，麻煩將比1970年代更大。
道瓊斯工業平均指數收漲90點，升幅0.29%，報31990點。標普500指數收漲5點，升幅0.14%，報3966點。納斯達克綜合指數收跌51點，或0.44%，報11782點。
聯合健康升1.55%，報529.47美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻53點，而Salesforce跌2.84%，報177.29元，拖低道指34點。
科技股方面，蘋果收市報152.95元，跌0.73%，谷歌母公司Alphabet收市報107.51元，跌0.36%，亞馬遜收市報121.14元，跌1.04%，Facebook收市報166.65元，跌1.54%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報426點。德國DAX指數收跌0.33%，報13210點；法國CAC 40指數漲0.34%，報6237點；英國富時100指數收漲0.42%，報7306點。