個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.01%，折合報326.37元；阿里巴巴（9988）跌0.45%，折合報99.16元；美團（3690）升0.18%，折合報188.54元；匯控（0005）升2.29%，折合報49.97元；建行（0939）升0.19%，折合報5.02元。

道期現跌0.462%；標期現跌0.38%；納期現跌0.47%。日股現跌0.37%，韓股現跌0.17%，澳股現升0.23%。美2年期10年期債息續倒掛，現達22.8基點。

VIX指數隔晚升1.43%或0.33點，報23.36點。

紐油現跌0.67%或0.65美元，報96.05美元；布油現跌0.67%或0.71美元，報104.44美元；金價現升0.09%或1.69美元，報1721.47美元；LME 銅期貨隔晚升0.35%或26.5美元，報7479美元。美國10年期債息現跌0.58%或0.0164厘，報2.7795厘。

今日焦點股份可留意：

華能國電（0902）、藥明康德（2359）公布業績。

寶龍地產（1238）：逾5800萬美元票據，未能還本付息。

阿里巴巴（9988）：申請在港主板主要上市。

時代天使（6699）發盈警，上半年少賺最多三成。

醫思健康（2138）上季銷售額至少升17%。

長江生命（0775）伙長和注資癌症早期檢測企業Pharus，各持18.33％股權。

理文造紙（2314）發盈警，料上半年純利大跌近六成。

商湯（0020）CCASS持股增14%，料為軟銀持有。

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