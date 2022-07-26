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恒指高開113點重上10天線 阿里升3% 港交所升2%

恒指今早高開113點或0.56%，報20676點，大市成交金額22億元；國指今早高開32點或0.46%，報7109點。恒生科技指數開市報4558點，升0.54%。

藍籌股成交金額12.76億元，佔大市成交58%；科指成份股成交金額9.54億元，佔大市成交43.36%；國指成份股成交金額8.53億元，佔大市成交38.77%。

騰訊（0700）、中移動（0941）、小米（1810）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌39隻升，16隻下跌，14隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.41%，報103元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.23%，報36.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，9隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報103元，升3.41%；跌幅最大的是商湯（0020）開市報2.31元，跌3.75%。

恒指重上10天線(20666.77點)，50天線(21105.28點)升穿100天線(21103.92點)。科指升穿10天線(4550.61點)，受制50天線(4560.54點)。

據報香港政府已「半放棄」與內地免檢疫通關。國泰（0293）開市報8.33元，升0.97%。

H&H（1112）料中期純利跌25%至35%。開市報10.1元，跌2.7%。

信達資產管理（1359）發盈警，料中期少賺35%。開市報1.16元，跌1.69%。

中國儒意（0136）：與騰訊合作後推第二款遊戲。開市報2.37元，升1.28%。

華能國電（0902）公布業績。開市報3.64元，升0.28%。

藥明康德（2359）公布業績。開市報99.8元，無升跌。

寶龍地產（1238）：逾5800萬美元票據，未能還本付息。開市報1.15元，跌1.71%。

阿里巴巴（9988）：申請在港主板主要上市。開市報103元，升3.41%。港交所（0388）開市報363.2元，升2.08%。

時代天使（6699）發盈警，上半年少賺最多三成。開市報143元，跌5.42%。

醫思健康（2138）上季銷售額至少升17%。開市報7.21元，升0.14%。

長江生命（0775）伙長和注資癌症早期檢測企業Pharus，各持18.33％股權。開市報0.85元，升1.19%。

理文造紙（2314）發盈警，料上半年純利大跌近六成。無成交，報3.01元。

商湯（0020）CCASS持股增14%，料為軟銀持有。開市報2.31元，跌3.75%。

破底股方面

5隻股份創52周低，包括彌明生活百貨（8473）低見0.17元，開市報0.17元，跌0.58%；和諧汽車（3836）低見2.62元，開市報2.62元，跌4.38%；香港航天科技（1725）低見10.2元，開市報10.2元，跌1.16%。

異動股

上升異動股，包括，康臣葯業（1681）開市報4.71元，升14.88%；茂宸集團（0273）開市報0.024元，升14.29%；朗生醫藥（0503）開市報1.45元，升10.69%；嘉和生物（6998）開市報3.77元，升8.65%；復星醫藥（2196）開市報33.35元，升6.38%；世紀睿科（1450）開市報3.85元，升5.48%；友和（2347）開市報1.68元，升5%；葉氏化工（0408）開市報4.73元，升3.73%；阿里巴巴（9988）開市報103元，升3.41%。

下跌異動股，包括，華住集團（1179）開市報29.8元，跌6.88%；時代天使（6699）開市報143元，跌5.42%；開拓藥業（9939）開市報0.85元，升1.19%；和諧汽車（3836）見52周低2.62元，開市報2.62元，跌4.38%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.07元，跌4.11%；商湯（0020）開市報2.31元，跌3.75%；騰盛博藥（2137）開市報9.02元，跌3.74%；君實生物（1877）見52周低35.5元，開市報35.5元，跌2.87%；康龍化成（3759）開市報66.15元，跌2.72%；H&H國際（1112）開市報10.1元，跌2.7%。

 

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