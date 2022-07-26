阿里巴巴在最新年報中披露，根據近期修訂的《合伙協議》，合伙人應該由阿里巴巴集團人士擔任，從2022年5月31日起，阿里巴巴集團的關聯方人士不再擔任合伙人。

螞蟻集團發言人回應彭博社時表示，這是不斷提高公司治理的部分舉措。

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