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蘇慧音偕同胞姐開爆谷店 投資額達7位數 冀一年內回本

東奧摘銅的港乒女團成員之一蘇慧音，繼早前宣布將重返校園、於今年9月入讀科大理學院，現時又進軍商界，與胞姐蘇慧軒（Queenie）在觀塘開設的爆谷加盟店於今天開張。

蘇慧音則指，自己都對營商有興趣，但一直沒有時間。因此，當姊姊提出一起開店，佢也覺得是個好主意。不過她強調，對她來說目前最重要都是打乒乓球與讀書，而且早前她在外地比賽，籌備開舖的安排多由姊姊作決定，自己屬投資者，但將來也希望多接觸營運商舖的知識，偶爾會到爆谷店幫忙。她說，雖然喜歡科研，但將來畢業後也可能有機會從商，所以會把握每一個增值自己的機會。她認為，做生意除了賺錢，最重要是賺得經驗。被問及打乒乓球還是營商更具挑戰性時，她覺得各有各難，難以比較，但認為創業容易守業難，預計真正的挑戰在後頭。

Queenie表示，其實她原先沒想過開爆谷店，而是想做寵物美容。不過，由於二人都無相關專業知識，顧問認為難度較大，並提議他們開爆谷店。她說她們都喜歡吃爆谷，平時也經常買，覺得開間爆谷店也不錯，而且現時爆谷店屬加盟店，有些營運的指引需跟從，對於營商經驗不多的兩姊妹亦有幫助。 

Queenie透露，是次開店投資了7位數，希望一年內能收回成本。開店前籌備了3、4個月，在港九新界看過多個舖位，之前在元朗曾看中一舖位，屬商場內的地舖，人流非常多，但租金比起現時租用的舖位高約60%，加上有其他人捷足先登租出該舖位，唯有另覓地方。她們雖然不太熟悉觀塘區，但有見商場位處工廠區，疫情緩和下多了人上班，商場人流多，租金水平亦可接受，所以最終選擇落戶觀塘。