過往集中在中港市場發展酒店的太古地產（1972）宣布，旗下太古酒店首次進軍日本，將會在日本東京都澀谷區開設當地首家「居舍系列」品牌高尚酒店，為其發展酒店管理營運模式的重要一步。該酒店尚待命名，將座落於當地發展商東急集團（即Tokyu Corporation和東急百貨)跟L Catterton Real Estate (「LCRE」)共同發展的綜合發展項目內。