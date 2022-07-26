過往集中在中港市場發展酒店的太古地產（1972）宣布，旗下太古酒店首次進軍日本，將會在日本東京都澀谷區開設當地首家「居舍系列」品牌高尚酒店，為其發展酒店管理營運模式的重要一步。該酒店尚待命名，將座落於當地發展商東急集團（即Tokyu Corporation和東急百貨)跟L Catterton Real Estate (「LCRE」)共同發展的綜合發展項目內。
太古地產指，該日本酒店預計於2027年財政年度竣工。地點位於東急百貨旗艦店舊址，東急的綜合項目，面積達11.7萬平方米，將匯聚高端零售、現代高尚酒店及住宅，以及文化藝術體驗。太古地產行政總裁兼太古酒店主席彭國邦表示展望未來，對太古的酒店業務發展充滿信心，並會繼續尋找合適機遇，在區內發展『居舍系列』及東隅酒店品牌。太古酒店副主席施睿忠亦表示，他們非常榮幸能夠見證『居舍系列』發展日趨成熟，令他們得以放眼擴展酒店業務至更多亞太區城市。
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