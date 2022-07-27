受美股業績、儲局加息、經濟數據差夾擊，市場對經濟衰退憂慮上升，美2年期10年期債息倒掛低見27.899基點，是2000年10月24日29.05基點後最闊。美股三大指數下跌7月22日後最大跌幅見，納指3連跌。聯儲局明日議息，利率期貨顯示市場料加息75基點。沃爾瑪(Walmart)業績展望疲軟凸顯通脹壓力對消費者支出的影響。美國7月消費者信心指數降至逾一年最低。IMF第三次下調全球經濟展望並發出衰退預警。