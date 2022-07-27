受美股業績、儲局加息、經濟數據差夾擊，市場對經濟衰退憂慮上升，美2年期10年期債息倒掛低見27.899基點，是2000年10月24日29.05基點後最闊。美股三大指數下跌7月22日後最大跌幅見，納指3連跌。聯儲局明日議息，利率期貨顯示市場料加息75基點。沃爾瑪(Walmart)業績展望疲軟凸顯通脹壓力對消費者支出的影響。美國7月消費者信心指數降至逾一年最低。IMF第三次下調全球經濟展望並發出衰退預警。
道瓊斯工業平均指數收跌228點，跌幅0.72%，報31761點。標普500指數收跌45點，跌幅1.16%，報3921點。納斯達克綜合指數收跌220點，或1.87%，報11562點。
Walmart跌7.6%，報121.98美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累66點，而麥當勞升2.68%，報257.09元，貢獻道指44點。
科技股方面，蘋果收市報151.6元，跌0.88%，谷歌母公司Alphabet收市報105.02元，跌2.31%，亞馬遜收市報114.81元，跌5.22%，Facebook收市報159.15元，跌4.5%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報426點。德國DAX指數收跌0.86%，報13096點；法國CAC 40指數跌0.42%，報6211點；英國富時100指數收跌0.01%，報7306點。