陳茂波指，在加息周期下，供樓負擔會增加，自然會對樓市情緒有受損，但部分人試圖將現時情況與1998年作對比，在他看來是錯誤比較，因為影響樓市的一系列因素並不相同。

首先從基本面來看，陳茂波認為目前樓市情況與1998年非常不同，當時投機意識很強，1997年成交宗數達17萬宗，但過去7年每年平均成交宗數只有6萬宗，去年增至7.2萬宗，但價格保持平穩。

陳茂波又指，1998年時市民的按揭是P加2.5厘，現時則大部分用H按，封頂息較P還低數個百分點，而且市民的持貨能力較強，發展商提供的槓桿亦不如昔日般高，單靠加息不太可能導致樓價急跌，亦要考慮供求及整體經濟形勢等其他因素。他認為，置業人士跌入負資產的可能性低很多，潛在住屋需求仍強勁，相信加息不太可能引發類似1998年的樓市危機。

陳茂波又提到，現時發展商持有的地皮有限，沒有一個發展商有能力可以左右市場情況。他强調由於住宅供應仍然有限，新一届政府並未計劃放鬆需求管理措施，但會不遺餘力增加土地供應，加快房屋供應，不排除發展郊野公園邊陲地帶興建房屋。

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