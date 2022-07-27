港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升10日，升11.76點子至1.30941%，實際按息升穿2.6厘，高過鎖息上限的2.5厘。一個月HIBOR同時亦創2020年4月27日後最高，當日報1.45887%。對上一次連升10日是6月20日，當日拆息報0.60911%。
港元現報7.8493元無升跌，曾貶值最多5點子，報7.8498元，亦曾升值最多7點子，報7.8486元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升10.46點子至0.91351%；1星期HIBOR升28.63點子至1.345%；2星期HIBOR升13.42點子至1.305%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升8.85點子至2.14155%；6個月期HIBOR升2.18點子至2.83845%；12個月期HIBOR升2.04點子至3.52089%。
美元指數現報107.014貶值0.175點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報2.29971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9903%，連續4日收窄，利差是2022年7月06日後最高，當日差距為-0.9774%
對上一次連續4日收窄，是2022年7月20日，當日利差報-1.2923%。
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