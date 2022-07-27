港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升10日，升11.76點子至1.30941%，實際按息升穿2.6厘，高過鎖息上限的2.5厘。一個月HIBOR同時亦創2020年4月27日後最高，當日報1.45887%。對上一次連升10日是6月20日，當日拆息報0.60911%。