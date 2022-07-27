香港電訊（06823）於2021 年度 SD-WAN優秀評選中，獲中國信息通信研究院頒發SD-WAN+雲網融合優秀服務獎，成為首家於内地取得該項殊榮的香港服務商。
香港電訊憑藉SD-WAN解決方案，為不同行業加快數碼轉型，亦已取得SD-WAN Ready 1.0 及 2.0 認證，突顯其結合Managed SASE的SD-WAN解決方案已符合內地最新的SD-WAN標準及技術法規，網絡安全性能亦得到保證。
香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，不少企業積極部署擴展業務至大灣區市場以抓緊黃金機遇，香港電訊會未來繼續於綜合解決方案內加入人工智能、雲端、網絡安全及物聯網等新興技術，以推動企業在大灣區的數碼轉型。
其他報道
朱克伯格：Meta與蘋果在元宇宙正面交鋒 將決定互聯網未來走向
新加坡GIC 5年期名義回報率 從前一年的8.8%降至7.7%
恒指低開221點 碧桂園跌11% 科指跌1.5%跌穿10天線
Google母企第二季廣告客戶需求強勁 延長時段升逾4.5%
美PCAOB不接受中國對審計底稿任何限制 中概股退市不代表遵守規定
騰盛博藥旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性