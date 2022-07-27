香港電訊憑藉SD-WAN解決方案，為不同行業加快數碼轉型，亦已取得SD-WAN Ready 1.0 及 2.0 認證，突顯其結合Managed SASE的SD-WAN解決方案已符合內地最新的SD-WAN標準及技術法規，網絡安全性能亦得到保證。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，不少企業積極部署擴展業務至大灣區市場以抓緊黃金機遇，香港電訊會未來繼續於綜合解決方案內加入人工智能、雲端、網絡安全及物聯網等新興技術，以推動企業在大灣區的數碼轉型。

其他報道

朱克伯格：Meta與蘋果在元宇宙正面交鋒 將決定互聯網未來走向

內地6月全國規模以上工業企業利潤按年增0.8%

新加坡GIC 5年期名義回報率 從前一年的8.8%降至7.7%

滬深三大指數低開 人行淨回籠10億人幣

恒指低開221點 碧桂園跌11% 科指跌1.5%跌穿10天線

微軟第四季收入、每股純利均遜預期

Google母企第二季廣告客戶需求強勁 延長時段升逾4.5%

美PCAOB不接受中國對審計底稿任何限制 中概股退市不代表遵守規定

港股ADR跌327點 夜期低水306點 美期升亞股普遍升

騰盛博藥旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性

碧桂園折讓12.6%配股 籌27億

名創優品稱Blue Orca指控毫無依據

美債息倒掛創近22年最闊 美股向下 道指跌228點