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香港電訊獲中國信通院頒發SD-WAN+雲網融合優秀服務獎

香港電訊（06823）於2021 年度 SD-WAN優秀評選中，獲中國信息通信研究院頒發SD-WAN+雲網融合優秀服務獎，成為首家於内地取得該項殊榮的香港服務商。

香港電訊憑藉SD-WAN解決方案，為不同行業加快數碼轉型，亦已取得SD-WAN Ready 1.0 及 2.0 認證，突顯其結合Managed SASE的SD-WAN解決方案已符合內地最新的SD-WAN標準及技術法規，網絡安全性能亦得到保證。

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，不少企業積極部署擴展業務至大灣區市場以抓緊黃金機遇，香港電訊會未來繼續於綜合解決方案內加入人工智能、雲端、網絡安全及物聯網等新興技術，以推動企業在大灣區的數碼轉型。

 

 

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