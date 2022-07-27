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Maybelline據報將陸續關閉中國所有線下門店

內媒報道，歐萊雅（L'Oréal）旗下品牌Maybelline將陸續關閉中國所有線下門店。

據報，Maybelline官方團隊回應內媒查詢時，確認將關閉大部分線下店，之後將僅保留在屈臣氏內的櫃檯。Maybelline稱，自2020年起逐步對傳統線下渠道進行戰略轉型，以實現線上線下交融互動的體驗店，從而給消費者帶來多元美的購物體驗，未來將持續不斷打造更強大的優質單品。

另Maybelline客服表示，對於日後是否會重新開線下門店，客服表示還不確定。線下將僅保留屈臣氏專櫃，其餘銷售渠道均轉移到線上。

 

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