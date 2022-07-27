恒指午後未有突破今早高低位，恒指今早低開221點，高位跌135點，低位跌333點，全日高低波幅維持198點。

恒指收市跌235點或1.13%，報20670點，大市成交金額872億元，較上日減少9.64%；國指跌93點或1.3%，報7091點。恒生科技指數收報4536點，跌1.3%。

藍籌股成交金額391.85億元，佔大市成交44.93%；科指成份股成交金額216.42億元，佔大市成交24.81%；國指成份股成交金額336.92億元，佔大市成交38.63%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中行（3988）、蒙牛（2319）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌21隻升，43隻下跌，5隻無升跌。東方海外（0316）升3.35%，收報265元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌21.97%，收報17.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.34元，升3.08%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報27元，跌4.09%。

恒指10天線(20676.9點)得而復失；20天線(21101.6點)跌穿50天線(21124.26點)、100天線(21085.78點)。科指跌穿10天線(4553.31點)、50天線(4571.24點)。

北水午後淨流入大減，由午市的12.6億元，較上日增加24.59%，縮減至淨流入2.74億元，較上日減少72.93%，連續第7日流入，累計流入48.62億元，對上一次連續7日淨流入是6月17日。南水北上合計淨流出37.38億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

澳門設立博彩經營批給公開競投委員會。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.47元，跌2.15%；美高梅中國（2282）收報4.29元，跌0.69%；澳博（0880）收報3.28元，跌2.96%；永利澳門（1128）收報5.07元，跌0.59%；銀河娛樂（0027）收報45.65元，跌1.72%；金沙中國（1928）收報18.5元，跌1.07%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，百威（1876）收報23.3元，升0.22%。經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.57元，無升跌。綠城管理控股（9979）收報6.02元，跌1.15%。新東方（9901）收報18.66元，跌4.89%。

騰盛博藥（2137）旗下新冠藥對BA.4/5及BA.2.12.1保持中和活性。收報10.04元，升5.68%。

碧桂園（2007）折讓12.6%配股，籌27億。曾跌最多16.13%，是3月14日後最大跌幅，收報3.16元，跌15.05%。碧桂園服務（6098）亦曾跌最多25.37%，創上市以來最大跌幅，低見16.68元，是2019年8月6日16.66元後最低，收報17.44元，跌21.97%。

名創優品（9896）稱Blue Orca指控毫無依據。曾跌最多12.3%，創上市以來最大跌幅，同時亦創上市新低，見12.26元，收報12.46元，跌10.87%。

BC科技（0863）附屬發STO， 旗下OSL參與配售。收報3.7元，無升跌。

太古地產（1972）首次進軍日本酒店市場，擬在亞太擴展。收報18.76元，跌0.53%。

李欣辭任華潤置地（1109）總裁，執行董事吳秉琪接任。收報33.6元，跌2.04%。

歐舒丹（0973）首季銷售增加23.4%，美洲地區業務增長强勁。收報26.05元，升0.19%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見14.58元，收報14.36元，升8.46%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；中遠海能（1138）創52周高，見5.82元，收報5.71元，跌0.7%；廈門港務（3378）創52周高，見2.17元，收報2.17元，升0.93%；快餐帝國（1843）創52周高，見0.39元，收報0.365元，升2.82%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見1.12元，收報1.15元，跌10.16%；遠洋服務（6677）低見2.67元，收報2.72元，跌2.16%；美的置業（3990）低見9.47元，收報9.5元，跌4.71%；融信中國（3301）低見1.03元，收報1.04元，跌9.57%；北京汽車（1958）低見2.1元，收報2.12元，跌2.75%；雲南水務（6839）低見0.39元，收報0.4元，跌4.76%；加科思（1167）低見4.56元，收報4.58元，跌4.38%；中國擎天軟件（1297）低見0.35元，收報0.38元，跌3.8%；電視廣播（0511）低見3.96元，收報3.98元，跌1.73%；匯賢（87001）低見0.79元，收報0.81元，跌3.57%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見1.74元，收報1.75元，跌3.31%；慶鈴汽車股份（1122）低見1.25元，收報1.26元，升0.8%；粵海投資（0270）低見7.57元，收報7.64元，跌1.93%；君實生物（1877）低見35元，收報35.5元，跌5.59%；麗珠醫藥（1513）低見24元，收報24元，跌2.04%；方正控股（0418）低見0.475元，收報0.48元，跌2.04%；赤子城科技（9911）低見2.41元，收報2.43元，跌2.41%；新意網集團（1686）低見5.31元，收報5.31元，跌1.67%；檳傑科達（1665）低見0.79元，收報0.8元，跌5.88%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，聯眾（6899）收報0.192元，升17.07%；中國醫療網絡（0383）收報0.085元，升16.44%；恒偉集團（8219）收報0.66元，升15.79%；企展控股（1808）收報1.33元，升15.65%；康健（3886）收報0.56元，升12%；太平洋酒吧（8432）收報0.103元，升11.96%；縱橫遊（8069）收報0.44元，升11.39%；中泛控股（0715）收報0.055元，升10%；北控醫療健康（2389）收報0.083元，升9.21%；高偉電子（1415）創上市新高，見14.58元，收報14.36元，升8.46%；元力控股（1933）收報0.2元，升8.11%。

下跌異動股，包括，碧桂園服務（6098）見52周低16.68元，收報17.44元，跌21.97%；皓天財經（1260）收報0.22元，跌16.98%；碧桂園（2007）收報3.16元，跌15.05%；茂宸集團（0273）收報0.023元，跌14.81%；毅德國際（1396）創上市新低，見0.177元，收報0.19元，跌12.44%；中國有贊（8083）收報0.153元，跌12.07%；華寶國際（0336）收報4.09元，跌12.04%；旭輝（0884）收報2.21元，跌11.95%。

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