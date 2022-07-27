在被冒認的知名科技品牌中，Microsoft（美：MSFT）的個案增長最令人關注，其個案佔所有相關網絡釣魚攻擊的13%（與上一季度相比增加超過一倍），而上季排名第二的DHL就稍微跌至第三位（佔比為 12%）。

首次進入排行榜前十位的新品牌包括Adidas、Adobe和匯豐銀行，佔比目前為單位數。其他最常被假冒而進行網絡釣魚攻擊的品牌還有Amazon（9%）、Apple（3%）、 Google（1%）和Netflix（1%）。

報告舉例指出，黑客會以「[需採取行動] 最後一次提醒 - 立即驗證您的OWA帳戶」為題的電郵，誘騙用戶訪問虛假的Outlook網頁，並要求受害者輸入其登入憑證。LinkedIn網絡釣魚攻擊活動模仿其溝通風格，發送題為「您本周在搜索結果中出現8次」或「您有一個新短訊」或「我希望透過 LinkedIn與您開展業務」的惡意電郵。而DHL相關的網絡釣魚詐騙，主題為「收貨通知」，企圖引誘消費者點擊惡意連結。

Check Point數據研究經理Omer Dembinsky表示，犯罪分子將利用任何具足夠影響力及消費者信任的品牌。當中Adidas、Adobe和匯豐銀行首次進入排行榜前十位，說明黑客正擴大其活動範圍，利用大眾對這些品牌的信任和「交易的本能」發動攻擊。黑客持續透過冒充品牌進行網絡釣魚攻擊，反映這手法較易得逞，因此消費者需要更為謹慎，可注意虛假電郵的蛛絲馬跡，包括語法不當、拼寫錯誤或域名異常。如有任何疑問，請直接瀏覽該品牌的官方網站，而非點擊任何連結。

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