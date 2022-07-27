中小企往往沒有完善的管理系統去存儲收入、開支、在職人員工資表等商務數據，導致他們在在銀行開戶、申請貸款時出現困難。而主營企業數碼化的YOOV擁有超過15000間企業的商業營運數據，在三方合作下，大新銀行在客戶同意下可以透過銀通全開放型線上平台APIX使用這些數據，方便銀行查冊和審理貸款申請，使中小企客戶能夠更快地獲得資金以支援其業務發展。

今次合作亦將簡化開戶申請的工作流程，大新銀行的數碼平台可利用預先填寫的公司資料為客戶開戶，開戶完成後，客戶還可以在YOOV平台上實時查看其大新銀行賬戶餘額及交易紀錄。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健又指，在第五波疫情過後，本港初創企業及餐飲行業的融資需求增加，希望透過此次合作為客戶提供更簡便的融資方案，令雙方達至雙贏局面。

在網絡安全方面，合作三方均表示自身採取高級別網絡安保系統，確保企業數據安全，並只會在客戶同意下數據才會被分享。

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