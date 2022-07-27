moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

admanGO：港6月廣告開支按年升2.6% IG廣告開支勁升五成

廣告媒體監察公司admanGO公布，隨著第五波疫情緩和，加上4月派發新一期消費券，有利各行業展開宣傳工作，5、6月的本地廣告開支分別錄得按年0.9%及2.6%的升幅。同時，廣告開支亦按月增加，4、5、6月廣告開支分別按月升8.7%、18.6%及5.2%。

以媒體分類計，主要媒體如電視及社交媒體第二季的廣告開支都錄得按年上升，電視廣告開支按年上升3.2%；Facebook及Instagram的廣告開支亦分別升5.3%及51.8%，令社交媒體廣告開支按年升15.7%。其他媒體如報紙、流動廣告及桌上電腦的廣告開支，雖然還未追及去年水平，但期內可錄得按月升幅。

第二季最高廣告支出行業首三位包括銀行、信用卡及投資服務、藥物及醫護、浴室及家居用品，按年分別下跌2%、上升24%及下跌6%。不過，銀行、信用卡及投資服務行業在5、6月均錄得21.2%及6.4%的按月升幅，反映銀行業在放寬社交距離措施後，正在按月增加廣告開支。第二季首十大最高廣告支出品牌集團當中，排行第二的匯豐集團的廣告開支按年升6%；第九位的花旗集團就按年下跌6%。

此外，因應4月政府派發新一期消費券，第六位的零售業及第七位的電器業亦加強推廣活動，第二季廣告開支分別按年上升23%及13%。

個別品牌方面，排行第六位的華特迪士尼廣告開支按年升56%，是十大品牌當中增幅最高，主要投放在旗下Disney＋串流平台，加上4月重開戲院，亦帶動旗下的奇異博士2和光年正傳等電影宣傳。另外，排名第七的屈臣氏集團期內廣告開支亦按年升55%，旗下的百佳超級市場佔比最高 。 

 

其他報道

金陽新能源伙南安政府拓二代異質結規模化量產項目

重慶洪九果品據報明起預路演 集資最多23.5億元

LinkedIn「衛冕」黑客最常冒認品牌 Microsoft躍升至第二

華僑永亨：最快第三季上調最優惠利率 全年加息0.25厘 

九龍倉集團發盈警 料中期純利下降接近100%

捷榮發盈警 料上半年溢利減少至約1750萬至2150萬元

檸萌影視據報周五啟動簿記建檔 擬集資4.7億元

母企配股累股價插逾兩成 碧服：沒作擔保亦無配售計劃

恒指跌235點 成交額減9% 北水流入大減 碧桂園跌15% 碧服跌21%