以媒體分類計，主要媒體如電視及社交媒體第二季的廣告開支都錄得按年上升，電視廣告開支按年上升3.2%；Facebook及Instagram的廣告開支亦分別升5.3%及51.8%，令社交媒體廣告開支按年升15.7%。其他媒體如報紙、流動廣告及桌上電腦的廣告開支，雖然還未追及去年水平，但期內可錄得按月升幅。

第二季最高廣告支出行業首三位包括銀行、信用卡及投資服務、藥物及醫護、浴室及家居用品，按年分別下跌2%、上升24%及下跌6%。不過，銀行、信用卡及投資服務行業在5、6月均錄得21.2%及6.4%的按月升幅，反映銀行業在放寬社交距離措施後，正在按月增加廣告開支。第二季首十大最高廣告支出品牌集團當中，排行第二的匯豐集團的廣告開支按年升6%；第九位的花旗集團就按年下跌6%。

此外，因應4月政府派發新一期消費券，第六位的零售業及第七位的電器業亦加強推廣活動，第二季廣告開支分別按年上升23%及13%。

個別品牌方面，排行第六位的華特迪士尼廣告開支按年升56%，是十大品牌當中增幅最高，主要投放在旗下Disney＋串流平台，加上4月重開戲院，亦帶動旗下的奇異博士2和光年正傳等電影宣傳。另外，排名第七的屈臣氏集團期內廣告開支亦按年升55%，旗下的百佳超級市場佔比最高 。

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