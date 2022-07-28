聯儲局一如預期再度加息75基點，主席鮑威爾稱經濟未衰退，並暗示某個時候將放慢升息腳步，市場下調緊縮預期，並觸發美股大升，當中，納指曾升最多4.49%，是2020年11月4日後最大升幅，創近一周高；道指、標指則創6月9日後新高。美2年期10年期債息續續倒掛，一度擴大至32.142基點，是2000年9月13日36.9點後最闊，但收市時已收窄至21.71基點。