聯儲局一如預期再度加息75基點，主席鮑威爾稱經濟未衰退，並暗示某個時候將放慢升息腳步，市場下調緊縮預期，並觸發美股大升，當中，納指曾升最多4.49%，是2020年11月4日後最大升幅，創近一周高；道指、標指則創6月9日後新高。美2年期10年期債息續續倒掛，一度擴大至32.142基點，是2000年9月13日36.9點後最闊，但收市時已收窄至21.71基點。
道瓊斯工業平均指數收漲436點，升幅1.38%，報32197點。標普500指數收漲102點，升幅2.62%，報4023點。納斯達克綜合指數收漲469點，或4.07%，報12032點。
微軟升6.69%，報268.74美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻110點，而Visa跌0.95%，報210.47元，拖低道指13點。
科技股方面，蘋果收市報156.79元，升3.42%，谷歌母公司Alphabet收市報113.06元，升7.65%，亞馬遜收市報120.97元，升5.36%，Facebook收市報169.58元，升6.55%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.47%，報428點。德國DAX指數收漲0.54%，報13166點；法國CAC 40指數漲0.75%，報6257點；英國富時100指數收漲0.58%，報7348點。