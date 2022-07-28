第二季純利3.23億美元，按年增20%，好過預期的2.66億美元。收入18.2億美元，按年減少1.6%，略低過預期的18.3億美元。毛利率50.5%，上年同期55.1%，預測為54.1%。調整後息稅折舊及攤銷前利潤5.69億美元，按年跌9.3%，低過預期的5.973億美元。調整後息稅前利潤3.97億美元，按年減少12%。啤酒銷量減少0.4%。

公司指，期內銷量減少1.4%至45,226十萬公升啤酒，是由於中國於3月中旬至5月加強COVID管控措施，使總銷量於2022年上半年下跌1.4%，但被韓國及印度的強勁表現所部分抵銷。

首席執行官及聯席主席楊克表示，隨著中國第二季度的市場狀況逐月改善，韓國及印度亦錄得強勁表現，在經營環境改善下，在6月季末時實現了較佳的業績。管理層亦指，在3月中旬至5月受到COVID疫情管控措施及相應渠道調整的嚴重影響後，在中國大部分地區的業務於6月復蘇。

公司指，內地銷量及收入於第二季度分別下跌6.5%及4.9%。亞太地區東部銷量及每百升收入則分別增加7.1%及6.4%。韓國銷量實現高個位數增長，每百升收入實現高個位數增長。

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