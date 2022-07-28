moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

百威亞太中期多賺24% 不派息 第二季多賺20% 勝預期

百威亞太（1876）公布，上半年純利6.25億美元，按年增24%，收入34.5億美元按年升2.7%。正常化除息稅折舊攤銷前利潤11.4億美元，按年跌1.4%。期內總銷量減少1.4%，每百升收入上升4.2%。不派息。

第二季純利3.23億美元，按年增20%，好過預期的2.66億美元。收入18.2億美元，按年減少1.6%，略低過預期的18.3億美元。毛利率50.5%，上年同期55.1%，預測為54.1%。調整後息稅折舊及攤銷前利潤5.69億美元，按年跌9.3%，低過預期的5.973億美元。調整後息稅前利潤3.97億美元，按年減少12%。啤酒銷量減少0.4%。

公司指，期內銷量減少1.4%至45,226十萬公升啤酒，是由於中國於3月中旬至5月加強COVID管控措施，使總銷量於2022年上半年下跌1.4%，但被韓國及印度的強勁表現所部分抵銷。

首席執行官及聯席主席楊克表示，隨著中國第二季度的市場狀況逐月改善，韓國及印度亦錄得強勁表現，在經營環境改善下，在6月季末時實現了較佳的業績。管理層亦指，在3月中旬至5月受到COVID疫情管控措施及相應渠道調整的嚴重影響後，在中國大部分地區的業務於6月復蘇。

公司指，內地銷量及收入於第二季度分別下跌6.5%及4.9%。亞太地區東部銷量及每百升收入則分別增加7.1%及6.4%。韓國銷量實現高個位數增長，每百升收入實現高個位數增長。

 

其他報道

美國參議院通過對晶片業投資520億美元法案

金管局上調基本利率至2.75厘

鮑威爾稱將放慢加息步伐 否認美國經濟陷入衰退

鮑威爾暗示放慢加息步伐 美股大升 納指見近兩年最大升幅 道指升436點

聯儲局如期加息0.75厘 預告會續加

 