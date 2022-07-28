個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.73%，折合報322.53元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，折合報100.84元；美團（3690）升1.04%，折合報192.07元；匯控（0005）升0.52%，折合報50.16元；建行（0939）升0.31%，折合報5.04元。

道期現跌0.195%；標期現跌0.26%；納期現跌0.48%。日股現升0.63%，韓股現升0.64%，澳股現升0.75%。

VIX指數隔晚跌5.87%或1.45點，報23.24點。美2年期10年期債息續倒掛，目前為22.456基點。

紐油現升0.58%或0.56美元，報97.83美元；布油現升0.35%或0.37美元，報107美元；金價現升0.2%或3.52美元，報1737.71美元；LME 銅期貨隔晚升1.33%或100.5美元，報7637美元。美國10年期債息現跌0.78%或0.0219厘，報2.763厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）、國際家居零售（1373）、IMAX（1970）、利福（1212）、太平洋航運（2343）、普拉達（1913）等。

百威亞太（1876）中期多賺24%，不派息，第二季多賺20%，勝預期。

金山軟件（3888）旗下金山雲申請回港雙重主要上市。

759阿信屋母企CEC國際（0759）全年多賺23%，擬商貿區物色舖位。

合景泰富（1813）悉售啟德「尚‧珒溋」五成股權，套現13億。

力高生活（2370）股價急瀉八成，公司：業務營運正常。

旭輝（0884）大股東斥111萬元增持50萬股。

中國互聯網投資（0810）料中期虧損擴大，或最多蝕1800萬。

新東方（9901）第四季虧損擴大至1.9億美元，料下季淨營收最多跌五成。

小鵬汽車（9896）車主因眼細被自動駕駛誤判。

安莉芳（1388）第二季銷售按年跌19%。

北京首都機場（0694）料中期虧損擴大，最多蝕14億人幣。

金陽新能源（1121）伙南安政府拓二代異質結規模化量產項目。

九龍倉集團（0004）發盈警，料中期純利下降接近100%。

捷榮（2119）發盈警，料上半年溢利減少至約1750萬至2150萬元。

母企配股累股價插逾兩成，碧服（6098）：沒作擔保亦無配售計劃。

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