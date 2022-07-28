恒指今早高開35點或0.18%，報20705點，大市成交金額29億元；國指今早高開14點或0.2%，報7105點。恒生科技指數開市報4558點，升0.47%。
藍籌股成交金額23.78億元，佔大市成交82%；科指成份股成交金額10.08億元，佔大市成交34.75%；國指成份股成交金額11.18億元，佔大市成交38.55%。
友邦（1299）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、美團（3690）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌38隻升，16隻下跌，15隻無升跌。龍湖（0960）升1.6%，報28.6元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌0.8%，報4.98元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，2隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報27.8元，升2.96%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報100.8元，跌0.2%。
恒指升穿10天線(20672.33點)。科指升穿10天線(4550.35點)。
多間公司公布業績，績前表現如下恒隆集團（0010）開市報14.3元，升0.28%。恒隆地產（0101）開市報14.3元，跌0.14%。國際家居零售（1373）開市報2.85元，升1.42%。IMAX（1970）無成交，報7.18元。利福（1212）無成交，報2.62元。太平洋航運（2343）開市報3.48元，升0.58%。普拉達（1913）無成交，報43.8元。
百威亞太（1876）中期多賺24%，不派息，第二季多賺20%，勝預期。開市報23.65元，升1.5%。
金山軟件（3888）旗下金山雲申請回港雙重主要上市。開市報27.55元，升1.29%。
759阿信屋母企CEC國際（0759）全年多賺23%，擬商貿區物色舖位。無成交，報0.57元。
合景泰富（1813）悉售啟德「尚‧珒溋」五成股權，套現13億。開市報1.72元，升2.38%。
力高生活（2370）股價急瀉八成，公司：業務營運正常。開市報3.2元，升1.91%。
旭輝（0884）大股東斥111萬元增持50萬股。開市報2.24元，升1.36%。
中國互聯網投資（0810）料中期虧損擴大，或最多蝕1800萬。無成交，報3.64元。
新東方（9901）第四季虧損擴大至1.9億美元，料下季淨營收最多跌五成。開市報19.6元，升5.04%。
小鵬汽車（9896）車主因眼細被自動駕駛誤判。創上市新低，見11.5元，開市報11.5元，跌7.7%。
安莉芳（1388）第二季銷售按年跌19%。無成交，報0.72元。
北京首都機場（0694）料中期虧損擴大，最多蝕14億人幣。開市報4.8元，無升跌。
金陽新能源（1121）伙南安政府拓二代異質結規模化量產項目。開市報13.66元，升4.75%。
九龍倉集團（0004）發盈警，料中期純利下降接近100%。開市報29.2元，跌0.85%。
捷榮（2119）發盈警，料上半年溢利減少至約1750萬至2150萬元。創上市新低，見0.85元，開市報0.85元，跌3.41%。
母企配股累股價插逾兩成，碧服（6098）：沒作擔保亦無配售計劃。開市報17.6元，升0.92%。
破頂股包括，1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，開市報0.54元，無升跌。
2隻股份創上市新低，包括捷榮國際（2119）低見0.85元，開市報0.85元，跌3.41%；名創優品（9896）低見11.5元，開市報11.5元，跌7.7%。
2隻股份創52周低，包括惠理（0806）低見2.62元，開市報2.62元，跌1.13%；美東汽車（1268）低見18.8元，開市報18.8元，跌1.47%。
異動股
上升異動股，包括，茂宸集團（0273）開市報0.026元，升13.04%；宏光（6908）開市報3.75元，升6.53%；新疆新鑫（3833）開市報1.31元，升5.65%；新東方（9901）開市報19.6元，升5.04%；新東方在線（1797）開市報19.3元，升5.01%；金陽新能源（1121）開市報13.66元，升4.75%；中匯（0382）開市報2.29元，升4.09%；寶寶樹集團（1761）開市報0.405元，升3.85%；宇華教育（6169）開市報1.2元，升3.45%；基石藥業（2616）開市報4.35元，升3.33%；貝殼（2423）開市報39.95元，升3.23%。
下跌異動股，包括，中遠海發（2866）開市報1.33元，跌14.74%；協鑫新能源（0451）開市報0.147元，跌14.53%；名創優品（9896）創上市新低，見11.5元，開市報11.5元，跌7.7%；兗煤澳洲（3668）開市報28.4元，跌4.86%；捷榮國際（2119）創上市新低，見0.85元，開市報0.85元，跌3.41%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.7元，跌2.31%；中國水務（0855）開市報7.1元，跌1.53%；北京燃氣藍天（6828）開市報0.067元，跌1.47%；美東汽車（1268）見52周低18.8元，開市報18.8元，跌1.47%；香港科技探索（1137）見52周低5.03元，開市報5.03元，跌1.37%；協合新能源（0182）開市報0.73元，跌1.35%。
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