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Google聯合創辦人布林前妻發聲明 否認與馬斯克有染 稱報道誹謗

美國《華爾街日報》早前引述知情人士報道，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克去年底與Google創辦人之一布林的前妻沙納漢（Nicole Shanahan）有「短暫情緣」。沙納漢發布的律師發表聲明指：「任何關於沙納漢與特斯拉CEO馬斯克有染的說法不僅是徹頭徹尾的謊言，而且帶有誹謗性質。」

《華爾街日報》則表示，「對我們的消息充滿信心，堅持我們的報道。」

之前，馬斯克已在Twitter發文反駁有關報道失實，並指自己與布林是朋友，更與布林一起參加了一個聚會。他又指，三年來只見過布林妻子沙納漢兩次，而兩次都不是獨處，附近有很多人，「一點都不浪漫」。他又指，《華爾街日報》已多次對他和特斯拉進行打擊，認為這樣對他們來說很尷尬。

 

 

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