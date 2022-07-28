《華爾街日報》則表示，「對我們的消息充滿信心，堅持我們的報道。」

之前，馬斯克已在Twitter發文反駁有關報道失實，並指自己與布林是朋友，更與布林一起參加了一個聚會。他又指，三年來只見過布林妻子沙納漢兩次，而兩次都不是獨處，附近有很多人，「一點都不浪漫」。他又指，《華爾街日報》已多次對他和特斯拉進行打擊，認為這樣對他們來說很尷尬。

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