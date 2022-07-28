港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升11日，升7.49點子至1.38435%，是2020年4月27日後最高，當日報1.45887%。對上一次連升11日是6月21日，當日拆息報0.64816%。
港元現報7.8492元升值1點子，曾貶值最多4點子，報7.8497元，亦曾升值最多4點子，報7.8489元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升8.65點子至1%；1星期HIBOR跌4.08點子至1.30423%；2星期HIBOR跌0.08點子至1.30423%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.01點子至2.19161%；6個月期HIBOR升5.46點子至2.89304%；12個月期HIBOR升5.6點子至3.57691%。
美元指數現報106.225貶值0.227點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報2.346%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9617%，連續5日收窄，利差是2022年7月04日後最高，當日差距為-0.9289%
對上一次連續5日收窄，是2022年6月27日，當日利差報-0.7491%。
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