余偉文指，美聯儲繼6月加息75基點後，一如市場預期在今次的會議後宣布再次加息75基點。美聯儲自3月起已4次上調聯邦基金利率目標範圍，共加息225基點。市場普遍認為美聯儲要在維持經濟增長及壓抑高企的通脹之間取得平衡並不容易，而美聯儲現階段認為適宜繼續加息，會根據經濟數據作出決定，但表明不會如以往一樣提供明確的前瞻性指引，因此往後的加息步伐和幅度存在較大的不確定性。

余偉文指，一如早前強調，美國進入加息周期，不會對香港的貨幣及金融穩定構成影響。事實可見，香港的貨幣及金融市場一直保持穩定及有序運作，聯繫匯率制度過去多年經歷不同的利息周期亦能保持堅穩。

余偉文指，隨着美國加息，港美息差擴闊，自然出現誘因引發市場人士進行套息交易，加上近月本地市場對港元需求偏弱，港匯自5月以來多次觸發弱方兌換保證。金管局按機制買入港元賣出美元，銀行體系總結餘相應下降。隨着資金流出港元體系，利率自動調節機制會發揮作用，驅使港元拆息逐步上升趨近美元拆息，有助抵銷套息交易的誘因，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內。這個調整過程都是在聯匯制度的設計和預期之內，大家毋須擔心。類似情況亦曾經在美國對上一次2015至2018年的加息周期出現。事實上，市場對有關運作已經有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心。

息率方面，余偉文指，目前港元與美元之間的短期拆息例如隔夜及一個月期的拆息差距，比中長期的拆息差距為大。留意到在過去幾個月，隔夜及一個月期的港元拆息已逐步攀升。隨着美國再次加息，預料這個趨勢將會持續甚至加快。雖然港元拆息跟隨美元拆息上升的速度和幅度，最終仍取決於本地市場港元資金的供求，但市民必須對港元拆息的上升有所準備。

至於銀行息率方面，余偉文指，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整息率的時機及幅度。留意到有個別銀行已經上調新造按揭貸款的鎖息上限，隨着港息跟隨美息上升，本地銀行亦有可能調整存貸利率，包括最優惠貸款利率。市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。

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