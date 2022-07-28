文章日期：2022年7月28日 12:40
恒大 （3333）財困問題持續。有本地傳媒報道，恒大集團將標售其位於灣仔中國恒大中心全幢商廈，市場估值約為90億元，今日截標。長實（1113）公布。確認已入標項目。
有報道指，越秀 （0123） 曾以約100億元洽購上述項目，惟最終未成事。
恒大於2015年11月斥125億元向華置（0127）購入灣仔美國萬通大廈全幢，以樓面34.5萬方呎計，呎價高達3.6萬元，無論成交價及呎價俱創下當時全港商廈紀錄，及後易名為中國恒大中心。
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