公司指，由於近期本地COVID-19感染個案回升，對香港經濟復蘇帶來重重壓力，令香港期待已久的邊境重新開放前景蒙上陰影，本集團對下半年香港零售業仍抱持悲觀態度。隨著全球經濟前景轉差，加上為抑制通脹飈升而實施的貨幣緊縮政策，將進一步削弱商業信心及抑制消費者消費。

公司指，轉蝕是由於第五波COVID-19疫情反彈，導致消費情緒減弱及店舖顧客人流減少，令收入減少12.8%；金融投資錄得投資虧損4.55億元，而去年同期則為投資收益8750萬元；及匯兑虧損1.29億元，相比去年同期為1230萬元。

公司指，約4.55億元的投資虧損淨額中，約4.44億元乃來自集團持有之若干由中國內地房地產開發集團發行之股本及債務證券公平值變動的未變現虧損，於6月30日，該等股本及債務證券之剩餘公平值總額分別約為8240萬元及3.78億元。

期內，由於顧客人流大幅減少，百貨店業務收入按年減少12.8%至9.27億元，而自營、銷售後訂單（「銷售後訂單」）及特許專櫃銷售交易產生的總銷售所得款項則減少11.7%至25.09億元。集團期內收入減少主要是由於自營銷售下跌約11.8%，以及來自銷售後訂單及特許專櫃銷售之佣金收入減少約15.7%所致，而來自倫敦商業物業之租金收入約為5650萬元。

銅鑼灣崇光旗艦店，銷售額在第一季度按年暴跌35%，但因促銷活動得以適時實行，上半年的跌幅收窄至只有10.3%，而去年同期則為增長8.2%。平均每宗交易額（不包括「鮮品館」超市的交易）增加2.8%至1639元。

尖沙咀崇光上半年的銷售額大跌22.0%，而去年同期則按年增加6.8%。

啟德零售綜合體預期最快於2023年底前投入營運。

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