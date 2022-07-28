恒隆地產（0101）公佈中期業績，截至今年六月底，上半年股東應佔純利為19.48億元，按年減少約12.8%；期間收入為53.02億元，按年增加6.57%；每股盈利0.43元，派中期息每股18仙，派息與去年同期持平。
若撇除期内2.69億元的股東應佔物業之淨重估虧損，股東應佔基本純利則增長0.77%至22.17億元，相應的每股基本盈利為0.49元，與去年持平。
按地區劃分，恒隆上半年於中國内地的物業租賃收入為33.67億元，按年增加2.19%；至於香港的物業租賃收入則為16.19億元，按年減少3.63%。
集團指，内地租賃收入的增長勢頭延續至2022年初，惟受3月中爆發的Omicron疫情影響，但由於集團的內地物業分布各地，整體業務表現得以保持強韌；而在香港方面，疫情持續拖累租賃表現，集團與租戶密切溝通，並按個別情況酌情提供租金寬減等援助措施，與租戶共渡時艱。
展望未來，集團指雖然疫情對市況帶來一定程度的擔憂，但預期內地物業組合將繼續成為強勁的增長動力，同時將繼續物色機會，通過資產優化計劃及資金回收舉措來提高香港物業組合的財務表現。
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