文章日期：2022年7月28日 16:10
美國聯儲局再度加息後，渣打銀行宣佈港元最優惠貸款利率（P）維持不變於年息5.25厘，港元儲蓄戶口利率亦維持不變。
渣打同時宣佈，今年8月1日起，將上調美元儲蓄戶口利率，由年息0.001厘上調至0.25厘。
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