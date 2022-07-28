恒指午後未有突破，維持今早高開35點，高位升102點，低位跌136點，全日高低波幅239點。

恒指收市跌47點或0.23%，報20622點，大市成交金額901億元，較上日增加3.39%，是7月26日965.38億元成交後最多；國指跌8點或0.13%，報7082點。恒生科技指數收報4552點，升0.35%。

藍籌股成交金額434.68億元，佔大市成交48.24%；科指成份股成交金額222.94億元，佔大市成交24.74%；國指成份股成交金額356.8億元，佔大市成交39.6%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、匯控（0005）拖累大市。騰訊（0700）、小米（1810）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，32隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升6.42%，收報18.56元，是升幅最大的藍籌，招商銀行（3968）跌2.05%，收報43.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，9隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報21.45元，升5.67%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報99.15元，跌1.83%。

恒指10天線(20664.05點)得而復失。科指10天線(4549.8點)得而復失。

北水南下合計淨流出0.62億元，終止連續7日流入。南水北上合計淨流入27.33億元人民幣，終止單日流出。

午後消息股表現

澳門將公開競投賭牌6個，為期10年，明起入標。濠賭股上升，新濠國際發展（0200）收報5.6元，升2.38%；美高梅中國（2282）收報4.39元，升2.33%；澳博（0880）收報3.36元，升2.44%；永利澳門（1128）收報5.35元，升5.52%；銀河娛樂（0027）收報47.4元，升3.83%；金沙中國（1928）收報18.84元，升1.84%。

百威亞太（1876）：內地業務7月有改善，高端化抵成本壓力。百威亞太今早公布，中期多賺24%，不派息，第二季多賺20%，勝預期。收報23.7元，升1.72%。

內地冀銀行向開發商提供1萬億貸款，助完成爛尾樓，內房物管抽升。新城發展（1030）收報2.83元，升2.54%；時代中國（1233）收報1.67元，升2.45%；碧桂園服務（6098）收報18.56元，升6.42%；金科服務（9666）收報16.16元，升4.53%。

恒隆地產（0101）上半年純利減少12.8%，派中期息18仙。收報14.58元，升1.82%。

利福國際（1212）中期轉蝕4.7億，不派息，對下半年港零售仍悲觀。收報2.64元，升0.76%。

恒隆（0010）中期多賺7%，息0.21元。收報14.48元，升1.54%。

今早及隔晚消息股表現

協鑫新能源（0451）折讓19%配股籌3億，股價曾跌逾23%。收報0.138元，跌19.77%。

多間公司公布業績，績前表現如下，國際家居零售（1373）收報2.85元，升1.42%。IMAX（1970）收報7.11元，跌0.97%。太平洋航運（2343）收報3.43元，跌0.87%。普拉達（1913）收報43.8元，無升跌。

金山軟件（3888）旗下金山雲申請回港雙重主要上市。收報27.2元，無升跌。

759阿信屋母企CEC國際（0759）全年多賺23%，擬商貿區物色舖位。收報0.56元，跌1.75%。

合景泰富（1813）悉售啟德「尚‧珒溋」五成股權，套現13億。收報1.71元，升1.79%。

力高生活（2370）股價急瀉八成，公司：業務營運正常。收報3.97元，升26.43%。

旭輝（0884）大股東斥111萬元增持50萬股。收報2.2元，跌0.45%。

中國互聯網投資（0810）料中期虧損擴大，或最多蝕1800萬。創52周高，見3.66元，收報3.61元，跌0.82%。

新東方（9901）第四季虧損擴大至1.9億美元，料下季淨營收最多跌五成。收報20.5元，升9.86%。

小鵬汽車（9896）車主因眼細被自動駕駛誤判。創上市新低，見11.2元，收報12.12元，跌2.73%。

安莉芳（1388）第二季銷售按年跌19%。收報0.72元，無升跌。

北京首都機場（0694）料中期虧損擴大，最多蝕14億人幣。收報4.92元，升2.5%。

金陽新能源（1121）伙南安政府拓二代異質結規模化量產項目。收報13元，跌0.31%。

九龍倉集團（0004）發盈警，料中期純利下降接近100%。收報29元，跌1.53%。

捷榮（2119）發盈警，料上半年溢利減少至約1750萬至2150萬元。創上市新低，見0.83元，收報0.85元，跌3.41%。

母企配股累股價插逾兩成，碧服（6098）：沒作擔保亦無配售計劃。收報18.56元，升6.42%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見5.37元，收報5.32元，升10.6%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；廈門港務（3378）創52周高，見2.19元，收報2.19元，升0.92%；恒偉集團（8219）創52周高，見0.7元，收報0.65元，跌1.52%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見3.66元，收報3.61元，跌0.82%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，榮萬家（2146）低見2.23元，收報2.35元，升1.29%；美的置業（3990）低見9.1元，收報9.52元，升0.21%；加科思（1167）低見4.54元，收報4.57元，跌0.22%；電視廣播（0511）低見3.93元，收報3.97元，跌0.25%；捷榮國際（2119）低見0.83元，收報0.85元，跌3.41%；佳源國際（2768）低見0.29元，收報0.295元，跌6.35%；Uju Holding（1948）低見4.02元，收報4.18元，升1.21%；霸王（1338）低見0.055元，收報0.056元，無升跌；中國信達（1359）低見1.1元，收報1.11元，跌1.77%；愛高集團（0328）低見0.049元，收報0.052元，跌10.34%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，粵海投資（0270）低見7.51元，收報7.66元，升0.26%；康希諾生物（6185）低見66元，收報66.45元，跌3.06%；君實生物（1877）低見34.05元，收報34.8元，跌1.97%；方正控股（0418）低見0.46元，收報0.46元，跌4.17%；新意網集團（1686）低見5.22元，收報5.24元，跌1.32%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.9元，無升跌；香港科技探索（1137）低見4.9元，收報5.13元，升0.59%；太睿國際控股（1010）低見0.64元，收報0.65元，升1.56%；中國通信服務（0552）低見3.17元，收報3.21元，無升跌；碧桂園（2007）低見3.08元，收報3.17元，升0.32%。

異動股

上升異動股，包括，力高生活（2370）收報3.97元，升26.43%；新東方在線（1797）收報21.4元，升16.43%；惠生工程（2236）收報0.295元，升15.69%；海亮國際（2336）收報0.105元，升15.38%；茂宸集團（0273）收報0.026元，升13.04%；碧生源（0926）收報0.82元，升11.97%；康耐特光學（2276）創上市新高，見5.37元，收報5.32元，升10.6%；米蘭站（1150）收報0.188元，升10.59%；天立教育（1773）收報1.15元，升10.58%；德銀天下（2418）收報1.71元，升10.32%；新東方（9901）收報20.5元，升9.86%。

下跌異動股，包括，企展控股（1808）收報1.05元，跌21.05%；協鑫新能源（0451）收報0.138元，跌19.77%；中遠海發（2866）收報1.31元，跌16.03%；匯安智能科技（8379）收報0.13元，跌11.56%；恒盛地產（0845）收報0.142元，跌11.25%；冠均國際（1629）收報0.36元，跌11.11%；中盈盛達（1543）收報1.7元，跌10.53%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.049元，收報0.052元，跌10.34%；百盛商業（3368）收報0.134元，跌8.84%；德昌電機（0179）收報9.95元，跌8.38%。

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