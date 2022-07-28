日本城母公司國際家居零售（1373）公布，截至4月底止全年業績，純利2.2億元，按年倒退13.38%；每股盈利30.8仙，派末期息12仙。上一個財年度純利2.55億元，其中包括政府「保就業」計劃的工資補貼收入7099.9萬元。
期內，收入按年增長8.48%至29.21億元，創新高，其中零售銷售收入28.93億元，增長8.03%；批發業務及發放特許經營權等收入增長91%至2802.2萬元。毛利率按年增長0.2個百分點至45.7%。
按地區收入劃分，香港市場按年增長9.3%至26.09億元；而同店銷售按年增加2.3個百分點至6.7%。新加坡市場按港元貨幣計算，按年增長2.7%至2.66億元。澳門市場4654.5萬元，按年減少1.64%。
截至4月底，集團直接管理店舖總共384間，按年淨減少1間，當中香港淨增加2間，至322間；新加坡淨減少2間，至47間。集團共聘有約2140名僱員，較去年同期減少251名；總僱員成本4.06億元，增長2.24%。
國際家居零售今日收報2.85元，升1.42%。
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