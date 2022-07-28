Prada上半年收益淨額約19.01億歐元，以固定匯率計算，按年升22.5%。零售渠道銷售淨額18.72億元，增長26.4%；特許權費收入2852.4萬元，增加22.2%。上半年毛利率增3.4個百分點至77.7%，主要受惠於盈利能力更高的銷售組合。經調整EBIT錄得13.31億元，按年升99.4%。

以地域分隔，按固定匯率計算，集團上半年亞太區零售銷售減少6.7%，乃由於政府當局在爆發新冠肺炎疫情後所實行的限制措施，導致中國零售銷售下滑所致。有關限制措施於6月放寬，令有關零售銷售情況有所改善，而有關跌幅由該地區內所有其他國家，尤其是韓國及東南亞錄得雙位數增長所抵消。

受期內第二季的國內消費及旅遊業復甦所帶動，按固定匯率計，歐洲零售銷售急增88.7%。美洲市場零售銷售增加41.1%。日本市場的零售銷售增加28.2%，有關銷售仍然受持續實行的限制措施影響，而第二季度的增長進一步加快。中東的零售銷售增加24%。

上半年，集團成衣銷售按年增加32.1%；鞋履的銷售增長38.5%；皮具用品的銷售增加18.1%。以品牌劃分，Prada品牌零售銷售淨額按年增加28.1%；Miu Miu的銷售增加13.6%。

截至6月底，共有627家店舖，期內開設7間店舖及關閉15間店舖。上半年資本開支9720萬元，而折舊、攤銷及減值虧損1.23億元， 包括於俄羅斯市場出現的特殊狀況後撇減俄羅斯資產1800萬元。這項目增加乃受到歐元兌集團資產計值的主要貨幣貶值導致的匯兌差額重新估值 3710萬元影響。

Prada今日收報16.9港元，升1%。

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