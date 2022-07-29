美國GDP連續第二個季度萎縮，投資者押注聯儲局將放慢加息，美股連升2日，道指兩日累升768.9點，三大指數見超過一個半月高。美債息全線大跌，2年期國債息下跌13.57個基點，報2.8622%、10年期國債息下跌10.9個基點，報2.6759%，美2年期10年期債息續倒掛，昨收市息差19.2基點，目前為20.4基點。個股方面，亞馬遜第三季度收入展望提振，股價盤後大漲10%；英特爾下調調整後收入預測，股價盤後下跌9%，蘋果第三季收入829.6億美元，按年增長1.9%，高過市場預期的827.6億美元。