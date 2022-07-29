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押注聯儲局將放慢加息 美股連升2日 道指升332點

美國GDP連續第二個季度萎縮，投資者押注聯儲局將放慢加息，美股連升2日，道指兩日累升768.9點，三大指數見超過一個半月高。美債息全線大跌，2年期國債息下跌13.57個基點，報2.8622%、10年期國債息下跌10.9個基點，報2.6759%，美2年期10年期債息續倒掛，昨收市息差19.2基點，目前為20.4基點。個股方面，亞馬遜第三季度收入展望提振，股價盤後大漲10%；英特爾下調調整後收入預測，股價盤後下跌9%，蘋果第三季收入829.6億美元，按年增長1.9%，高過市場預期的827.6億美元。

道瓊斯工業平均指數收漲332點，升幅1.04%，報32529點。標普500指數收漲48點，升幅1.22%，報4072點。納斯達克綜合指數收漲130點，或1.09%，報12162點。

升跌%，報美元(下同)，是貢獻/拖累道指升/跌幅最大的藍籌，貢獻/拖累點，而升跌%，報元，貢獻/拖低道指點。

科技股方面，蘋果收市報157.35元，升0.35%，谷歌母公司Alphabet收市報114.22元，升1.02%，亞馬遜收市報122.28元，升1.08%，Facebook收市報160.72元，跌5.22%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.09%，報432點。德國DAX指數收漲0.88%，報13282點；法國CAC 40指數漲1.3%，報6339點；英國富時100指數收跌0.05%，報7345點。

 