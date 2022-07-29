個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.51%，折合報319.17元；阿里巴巴（9988）跌0.49%，折合報98.66元；美團（3690）跌1.04%，折合報186.04元；匯控（0005）跌0.64%，折合報49.28元；建行（0939）跌0.35%，折合報4.99元。

道期現升0.043%；標期現升0.54%；納期現升1.18%。日股現升0.39%，韓股現升0.7%，澳股現升1.18%。

VIX指數隔晚跌3.91%或0.91點，報22.33點。美2年期10年期債息倒掛19.8基點。

紐油現升1.24%或1.2美元，報97.62美元；布油現升0.8%或0.85美元，報108美元；金價現跌0.07%或1.25美元，報1754.59美元；LME 銅期貨隔晚升1.63%或125美元，報7762美元。美國10年期債息現升0.06%或0.0018厘，報2.6777厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，卡賓（2030）、和記電訊香港（0215）、渣打（2888）等。

Prada（1913）上半年多賺94%至1.9億歐元，不派中期息。

馬雲據報計劃放棄對螞蟻集團的控制權。留意阿里（9988）

大唐發電（0991）上半年完成上網電量按年跌8.2%。

港交所（0388）引入五級持倉限額制度。

香港寬頻（1310） 推暑假月費99元家居寬頻，送Disney+或5G SIM paln 。

日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺13.4%息12仙，收入創新高。

中央政治局：要穩定房地產市場，堅持房住不炒，化解村鎮銀行風險。留意內房內銀。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：世界處於混亂，購入項目時小心為上。

太平洋航運（2343）中期多賺1.9倍，連特別息共派52仙。

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