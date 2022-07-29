第三財季iPhone和iPad銷售情況好於預期，iPhone銷售407億美元，預期為390億美元，iPad 為72.2億美元，預期為69.3億美元。

但包括Mac和可穿戴設備在內的其他產品則低於預期。Mac銷售73.8億美元，預期為84.5億美元；可穿戴設備銷售為80.8億美元，預期為88億美元。

作為該公司關鍵成長領域的服務部門表現差於預期。服務部門銷售升12%至196億美元，預期為197億美元。

庫克稱，面對經濟放緩，蘋果將「慎重」做出投資決定。庫克稱，「我們相信在低迷期進行投資——我們一直都是這樣做的，並且這讓我們在低迷期結束後變得更強大」，「這就是我們應對這次低迷期的思路。顯然，我們在決定投資領域時會深思熟慮」。

庫克表示，「宏觀經濟逆風」在第三財季影響了公司，包括可穿戴設備和數字廣告業務，並補充稱，供應鏈問題也在該季度影響了Mac和iPad，但iPad的需求仍然強勁。

他指，公司看到中國市場在6月份供應和需求都有「明顯改善」。「在中國6.18購物節期間，我們取得了一些非常強勁的銷售業績」。他還表示，從周五開始的中國市場四天降價促銷活動「與清理庫存無關」。

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