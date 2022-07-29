恒指今早高開24點或0.13%，報20647點，大市成交金額16億元；國指今早高開13點或0.19%，報7095點。恒生科技指數開市報4561點，升0.2%。
藍籌股成交金額24.23億元，佔大市成交151.43%；科指成份股成交金額5.53億元，佔大市成交34.56%；國指成份股成交金額13.74億元，佔大市成交85.87%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。美團（3690）、友邦（1299）、京東（9618）貢獻恒指較多。
藍籌34隻升，16隻下跌，19隻無升跌。東方海外（0316）升1.82%，報268元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌2.74%，報23.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，10隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報28.8元，升4.73%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報17.52元，跌1.13%。
恒指續低於10天線(20699.02點)。科指續低於10天線(4561.94點)。
匯控（0005）：回購經已完成。開市報49.45元，跌0.3%。
多間公司公布業績，績前表現如下，卡賓（2030）無成交，報1.73元。和記電訊香港（0215）無成交，報1.45元。渣打（2888）開市報54.7元，跌2.15%。
Prada（1913）上半年多賺94%至1.9億歐元，不派中期息。無成交，報43.8元。
馬雲據報計劃放棄對螞蟻集團的控制權。阿里（9988）開市報98.7元，跌0.45%。
大唐發電（0991）上半年完成上網電量按年跌8.2%。無成交，報1.47元。
港交所（0388）引入五級持倉限額制度。開市報368.8元，升0.33%。
香港寬頻（1310） 推暑假月費99元家居寬頻，送Disney+或5G SIM paln 。開市報8.8元，升0.69%。
日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺13.4%息12仙，收入創新高。開市報2.87元，升0.7%。
中央政治局：要穩定房地產市場，堅持房住不炒，化解村鎮銀行風險。新城發展（1030）開市報2.9元，升2.47%；碧桂園（2007）開市報3.19元，升0.63%。建行（0939）開市報5元，跌0.2%。
恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：世界處於混亂，購入項目時小心為上。恒隆集團無成交，報14.48元。恒隆地產（0101）無成交，報14.58元。
太平洋航運（2343）中期多賺1.9倍，連特別息共派52仙。開市報3.64元，升6.12%。
破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見22.8元，開市報22.8元，升11.22%。
1隻股份創上市新低，包括塗鴉智能（2391）低見15.4元，開市報15.4元，跌2.41%。
1隻股份創52周低，包括中國中冶（1618）低見1.69元，開市報1.69元，跌4.52%。
異動股
上升異動股，包括，中建富通（0138）開市報0.2元，升11.73%；新東方（9901）創52周高，見22.8元，開市報22.8元，升11.22%；太平洋航運（2343）開市報3.64元，升6.12%；力高生活（2370）開市報4.2元，升5.79%；佳兆業美好（2168）開市報4.2元，升5%；萬國數據（9698）開市報28.8元，升4.73%；貝殼（2423）開市報39.8元，升4.46%；友和（2347）開市報1.78元，升3.49%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.855元，升2.54%；南方通信（1617）開市報0.125元，升3.31%。
下跌異動股，包括，中國中冶（1618）見52周低1.69元，開市報1.69元，跌4.52%；華住集團（1179）開市報30.95元，跌3.28%；百威（1876）開市報23.05元，跌2.74%；中原銀行（1216）開市報0.71元，跌2.74%；晶苑國際（2232）開市報2.51元，跌2.71%；塗鴉智能（2391）創上市新低，見15.4元，開市報15.4元，跌2.41%；渣打（2888）開市報54.7元，跌2.15%；網上車市（1490）開市報0.465元，跌2.11%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.25元，跌1.96%；龍源電力（0916）開市報12.58元，跌1.87%；九興（1836）開市報7.71元，跌1.66%。
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