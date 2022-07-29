moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開24點 科指升0.2% 續低於10天線

恒指今早高開24點或0.13%，報20647點，大市成交金額16億元；國指今早高開13點或0.19%，報7095點。恒生科技指數開市報4561點，升0.2%。

藍籌股成交金額24.23億元，佔大市成交151.43%；科指成份股成交金額5.53億元，佔大市成交34.56%；國指成份股成交金額13.74億元，佔大市成交85.87%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、建行（0939）拖累大市。美團（3690）、友邦（1299）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，16隻下跌，19隻無升跌。東方海外（0316）升1.82%，報268元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌2.74%，報23.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，10隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報28.8元，升4.73%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報17.52元，跌1.13%。

恒指續低於10天線(20699.02點)。科指續低於10天線(4561.94點)。

匯控（0005）：回購經已完成。開市報49.45元，跌0.3%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡賓（2030）無成交，報1.73元。和記電訊香港（0215）無成交，報1.45元。渣打（2888）開市報54.7元，跌2.15%。

Prada（1913）上半年多賺94%至1.9億歐元，不派中期息。無成交，報43.8元。

馬雲據報計劃放棄對螞蟻集團的控制權。阿里（9988）開市報98.7元，跌0.45%。

大唐發電（0991）上半年完成上網電量按年跌8.2%。無成交，報1.47元。

港交所（0388）引入五級持倉限額制度。開市報368.8元，升0.33%。

香港寬頻（1310） 推暑假月費99元家居寬頻，送Disney+或5G SIM paln 。開市報8.8元，升0.69%。

日本城母企國際家居零售（1373）全年少賺13.4%息12仙，收入創新高。開市報2.87元，升0.7%。

中央政治局：要穩定房地產市場，堅持房住不炒，化解村鎮銀行風險。新城發展（1030）開市報2.9元，升2.47%；碧桂園（2007）開市報3.19元，升0.63%。建行（0939）開市報5元，跌0.2%。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：世界處於混亂，購入項目時小心為上。恒隆集團無成交，報14.48元。恒隆地產（0101）無成交，報14.58元。

太平洋航運（2343）中期多賺1.9倍，連特別息共派52仙。開市報3.64元，升6.12%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見22.8元，開市報22.8元，升11.22%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括塗鴉智能（2391）低見15.4元，開市報15.4元，跌2.41%。

1隻股份創52周低，包括中國中冶（1618）低見1.69元，開市報1.69元，跌4.52%。

異動股

上升異動股，包括，中建富通（0138）開市報0.2元，升11.73%；新東方（9901）創52周高，見22.8元，開市報22.8元，升11.22%；太平洋航運（2343）開市報3.64元，升6.12%；力高生活（2370）開市報4.2元，升5.79%；佳兆業美好（2168）開市報4.2元，升5%；萬國數據（9698）開市報28.8元，升4.73%；貝殼（2423）開市報39.8元，升4.46%；友和（2347）開市報1.78元，升3.49%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5.855元，升2.54%；南方通信（1617）開市報0.125元，升3.31%。

下跌異動股，包括，中國中冶（1618）見52周低1.69元，開市報1.69元，跌4.52%；華住集團（1179）開市報30.95元，跌3.28%；百威（1876）開市報23.05元，跌2.74%；中原銀行（1216）開市報0.71元，跌2.74%；晶苑國際（2232）開市報2.51元，跌2.71%；塗鴉智能（2391）創上市新低，見15.4元，開市報15.4元，跌2.41%；渣打（2888）開市報54.7元，跌2.15%；網上車市（1490）開市報0.465元，跌2.11%；BENG SOON MACHINERY（1987）開市報0.25元，跌1.96%；龍源電力（0916）開市報12.58元，跌1.87%；九興（1836）開市報7.71元，跌1.66%。

 

其他報道

蘋果季績略勝預期 內地收入高過預測 庫克稱將「慎重」做出投資決定

花旗要求部分客戶與該銀行交易更多產品 否則停止進行交易

匯控：回購經已完成

港股ADR跌104點 夜期低水67點 美期亞股升 渣打等業績

押注聯儲局將放慢加息 美股連升2日 道指升332點