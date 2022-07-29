百勝中國（9987）上季盈利倒退54%，半年內地疫情爆發令集團營運受嚴重影響，但強調集團以推出新措施及壓縮成本來應對，令業務表現好過預期，旗下小肥羊、Lavazza於5月的銷售更已回復疫情前水平。
百勝中國今早公布業績，截至今年6月底，第二季經調整淨利潤為8400萬美元，按年下降54.6%，但仍好過市場預期。
屈翠容表舉例，於上海封控期間，分店員工與外賣車手皆人手緊張，集團以簡化菜單，例如KFC只賣炸雞，來提升營運效率；又推出社區團購服務，即使當時市內只有10-15%分店能夠營運，營業額仍能達到封控前的40%。集團亦推出短期促銷活動、折扣優惠以吸引顧客。此外，集團縮短分店的營運時間，又削減宣傳開支，以縮減成本。她表示，集團的業務表現在6月快速反彈，旗下小肥羊、Lavazza於5月的銷售更已回復疫情前水平。
雖然上半年收入、同店銷售皆下降，但屈翠容強調，集團無意加價，反而會繼續在不損產品質素的前提下盡力壓低成本，並持續推出新產品以吸引顧客。她補充，由於與供應商長期合作，因而能夠以降低來貨價格來控制成本。
展望下半年，首席財務官楊家威對同店銷售表現取態審慎，因為內地疫情反覆，牛肉價格、電費持續上漲，但他亦提到，上半年期間，一些新分店在3個月內已達收支平衡，所以他對前景有信心，集團將繼續以全年淨增1000至1200家門店為目標。集團將會開設更多社區門店，而位於交通樞紐、機場的新分店則會較少。新店舖的面積會較細、以提供外賣服務為主。他又認為低線（三線或以下）城市的發展、增長速度或比大城市快，因此未來低線城市分店所佔比例將持續增加。
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