截至今年6月底，外匯基金的總資產為42,105億港元，較2021年底減少3,597億元，而其累計盈餘為6,079億元。

金管局總裁余偉文表示：「金融市場於2022上半年經歷嚴峻的挑戰，包括通脹持續加劇、主要央行收緊貨幣政策、地緣政治衝突以及全球經濟放緩，導致投資環境急劇轉差，環球債券和股票市場罕有地同時大幅下跌，彭博美國國債指數和標準普爾500指數亦分別錄得1973年和1970年以來的最差表現。此外，美元兌主要貨幣大幅攀升，亦為外幣投資帶來匯兌損失。面對前所未見的不利市況，外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失，整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。不過，若以回報率計算，相對外匯基金的資產，虧損約佔3%，低於環球債券（-14%）及股票市場（-21%），反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦性部署，有助穩定中長期回報。」

他續指：「展望下半年，投資環境將繼續充滿挑戰，例如通脹持續高企或會使環球央行實施更進取的貨幣緊縮政策、地緣政治風險持續惡化、主要經濟體陷入經濟衰退的風險加劇，都可能會引致資產市場出現較大的波動，故此下半年的投資環境仍然十分困難。」

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