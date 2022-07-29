渣打（2888）上半年的信貸減值損失錄2.67億美元，其中有2.37億美元為中國商業房地產第三階段風險承擔的減值支出。渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示內地房地產相關貸款為37億美元，超過一半有抵押，相信已為內地商業房地產貸款作保守而充足的撥備。
洪丕正又指，集團內地企業相關貸款有610億美元，內地房地產佔比例並不大，而且他們也會選擇質素較佳的客戶，又指沒有按揭涉及斷供按揭事件。對於未能會否作更多撥備，洪丕正認為言之尚早，目前政府已積極促進房地產活動，成交近九已見有所上升。
近日H按實際按息升至封頂，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，若按揭長期到達封頂位，則有調整H按封頂上限的必要，該行正在積極研究，將適時公布。她又指，港元拆息一路上升，有合理預期上調最優惠利率，實際時間視乎銀行體系總結餘、拆息上升速度和聯儲局加息幅度。
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