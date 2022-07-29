6月份新申請貸款個案較5月份按月減少15.2%，至10,938宗。6月份新取用按揭貸款額較5月份增加27.5%，至295億元。

新批H按貸款比例，由5月份的97.6%上升至6月份的97.9%。新批P按比例，由5月份的0.5%上升至6月份的0.6%。

6月底未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至17,744億元。按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。

此外，金管局亦公布，第2季末負資產住宅按揭貸款宗數由今年第1季末的104宗，減少至第2季末的55宗。當中涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由第1季末的1200萬元，減少至第2季末的400萬元。今年無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

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