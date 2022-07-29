聯交所表示，是次共收到58份來自廣泛界別的非重複回應意見，回應人士均支持統一規管股份期權計劃及股份獎勵計劃監管框架的建議。聯交所決定採納諮詢建議，並因應意見作出修改，主要涉及薪酬委員會的角色、股份奬勵及期權的歸屬期以及附屬公司的股份計劃等。

港交所上市主管陳翊庭表示，修訂後能為上市公司提供彈性，讓其制訂股份計劃以激勵僱員及服務提供者，並貫徹政策原意，在管理上市股份的攤薄情況及提供有用的披露資料的同時，維持嚴謹的投資者保障措施。

此外，聯交所亦對《GEM上市規則》作出一項輕微修訂，令有關GEM上市公司日後發行費用支付日期的規定與主板上市公司一致，此修訂將於今年10月1日生效。

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