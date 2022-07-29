期內，總收益22.98億元，按年減少10.41%，其中，服務收益減少4%，主要由於競爭激烈，以及今年上半年本港因應對第五波新冠疫情而收緊措施，令企業解決方案收益減少，導致本地服務收益下跌6%；惟漫遊服務收益微升，抵消部分跌幅；由於受供應鏈限制影響，硬件及其他產品收益下跌21%。

EBITDA上半年下跌7%至6.95億元，主要由於上述服務收益下跌及集團建設全港流動通訊網絡，導致網絡營運成本上升，但集團加強「店中店」的策略及持續提升效率的措施，抵消部分跌幅。LBIT為4300 萬元，去年同期EBIT為9200萬元。除上述因服務收益下跌及網絡營運成本上升影響 EBITDA外，有關跌幅主要因去年頻譜牌照續期，以及為滿足數碼體驗需求上升而加大網絡基建及相關技術的投資，導致折舊及攤銷增加所致。

截至6月底，香港及澳門客戶總數約300萬名，按年下跌 7%， 主要受本港電話智能卡實名登記於今年3月1日開始所影響，部分跌幅因後繳、流動寬頻及SoSIM的客戶數目增加而有所抵消。每月後繳客戶流失率由去年上年的1.1%，改善至今年同期的0.7%。本地後繳淨 ARPU下跌7%至149元。

今年上半年的利息及其他融資成本淨額為2700萬元，按年增加80%，主要是由於去年頻譜牌照續期導致計入估算利息增加，同時銀行存款利率由去年上半年的平均值0.34%，升至今年上半年的平均值0.57%，但於去年派特別中期股息後現金及銀行結餘減少，抵消大部分利息收入升幅。

集團主席霍建寧表示，儘管經濟環境仍然充滿挑戰，但隨着疫情防控措施逐步放寬，將有助提升企業及消費者的信心；他又表示，由於集團的流失率保持健康水平，集團對業務前景樂觀，亦有信心可重回正軌，帶來穩健的本地營運業績，以及在過渡至正常營運環境前維持強勁的現金流。

和記電訊今日收報1.42元，跌2.07%。

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