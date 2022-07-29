moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

和記電訊中期轉虧蝕9600萬 息2.28仙

和記電訊（0215）公布，截至今年6月底止，中期虧損9600萬元，去年同期純利3100萬元。每股虧損1.99仙，派中期息2.28仙。

期內，總收益22.98億元，按年減少10.41%，其中，服務收益減少4%，主要由於競爭激烈，以及今年上半年本港因應對第五波新冠疫情而收緊措施，令企業解決方案收益減少，導致本地服務收益下跌6%；惟漫遊服務收益微升，抵消部分跌幅；由於受供應鏈限制影響，硬件及其他產品收益下跌21%。

EBITDA上半年下跌7%至6.95億元，主要由於上述服務收益下跌及集團建設全港流動通訊網絡，導致網絡營運成本上升，但集團加強「店中店」的策略及持續提升效率的措施，抵消部分跌幅。LBIT為4300 萬元，去年同期EBIT為9200萬元。除上述因服務收益下跌及網絡營運成本上升影響 EBITDA外，有關跌幅主要因去年頻譜牌照續期，以及為滿足數碼體驗需求上升而加大網絡基建及相關技術的投資，導致折舊及攤銷增加所致。

截至6月底，香港及澳門客戶總數約300萬名，按年下跌 7%， 主要受本港電話智能卡實名登記於今年3月1日開始所影響，部分跌幅因後繳、流動寬頻及SoSIM的客戶數目增加而有所抵消。每月後繳客戶流失率由去年上年的1.1%，改善至今年同期的0.7%。本地後繳淨 ARPU下跌7%至149元。

今年上半年的利息及其他融資成本淨額為2700萬元，按年增加80%，主要是由於去年頻譜牌照續期導致計入估算利息增加，同時銀行存款利率由去年上半年的平均值0.34%，升至今年上半年的平均值0.57%，但於去年派特別中期股息後現金及銀行結餘減少，抵消大部分利息收入升幅。 

集團主席霍建寧表示，儘管經濟環境仍然充滿挑戰，但隨着疫情防控措施逐步放寬，將有助提升企業及消費者的信心；他又表示，由於集團的流失率保持健康水平，集團對業務前景樂觀，亦有信心可重回正軌，帶來穩健的本地營運業績，以及在過渡至正常營運環境前維持強勁的現金流。

和記電訊今日收報1.42元，跌2.07%。

 

其他報道

格林美成首家中企發行GDR瑞交所上市 集資近30億元

金管局沽出12億美元 一周以來首次 銀行體系結餘將降至1555億港元

泰和小貸發盈警 料中期轉虧 蝕最多450萬人幣

6月本港新批按揭貸款按月跌5.9% 第2季負資產住宅按揭按季減近半

MIRROR演唱會意外 李澤楷：向傷者及其家屬致深切慰問 嚴肅跟進今次事故

機管局延長疫情紓緩措施至9月底

渣打：上半年內地商業房貸撥備2.37億美元 是否再撥言之尚早

外匯基金上半年投資蝕1442億元 港股蝕85億元 余偉文：下半年投資環境仍困難

恒指收市跌466點 全月跌7.7%一年最傷 跌市成交增43%、北水流出增10倍