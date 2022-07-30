報道指出，利率在美聯儲召開會議前幾天的變動不大，但一直緩慢地由6月中突破6%的高位回落。事實上，按揭貸款利率下跌亦發生在美國商務部的GDP報告後，美國經濟連續兩季收縮，被廣泛認為是一個衰退信號，投資者湧向相對安全的債券市場，令債券收益率下跌，按揭貸款利率的走勢與10年期美國國債的收益率相近。

《Mortgage News Daily》首席運營官Matthew Graham認為，今次按揭貸款利率是一個不尋常的急跌。或更有趣及不常見的是，因為投資者首先湧向最基本、無風險的債券，因此按揭貸款利率較美國國債收益率下跌得更快的情況，正好與一般情況相反。他又指，過去一個月的利率轉變，令投資者現時更喜歡持有低利率的按揭貸款債務。

與此同時，較低的按揭貸款利率似乎對潛在買家構成輕微影響。房地產經紀公司Redfin的報告指出，由於利率已從近期高位回落，過去一個月的搜索量和看房量略有上升。不過，買家興趣上升未有轉化成新的購房合同或銷售，待售房屋的供應量正在緩慢增加，亦有報導稱更多賣家降低其售價。