moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

外電：美聯儲加息及GDP負增長 美按揭利率急跌

據外電報道，在美聯儲將聯邦基金利率上調0.75厘一日後，美國按揭貸款利率隨即急跌，當中受市場歡迎的30年期固定按揭貸款平均利率，周四的平均利率就由上日的5.54%降至5.22%，至周五更進一步跌至5.13%。

報道指出，利率在美聯儲召開會議前幾天的變動不大，但一直緩慢地由6月中突破6%的高位回落。事實上，按揭貸款利率下跌亦發生在美國商務部的GDP報告後，美國經濟連續兩季收縮，被廣泛認為是一個衰退信號，投資者湧向相對安全的債券市場，令債券收益率下跌，按揭貸款利率的走勢與10年期美國國債的收益率相近。

《Mortgage News Daily》首席運營官Matthew Graham認為，今次按揭貸款利率是一個不尋常的急跌。或更有趣及不常見的是，因為投資者首先湧向最基本、無風險的債券，因此按揭貸款利率較美國國債收益率下跌得更快的情況，正好與一般情況相反。他又指，過去一個月的利率轉變，令投資者現時更喜歡持有低利率的按揭貸款債務。

與此同時，較低的按揭貸款利率似乎對潛在買家構成輕微影響。房地產經紀公司Redfin的報告指出，由於利率已從近期高位回落，過去一個月的搜索量和看房量略有上升。不過，買家興趣上升未有轉化成新的購房合同或銷售，待售房屋的供應量正在緩慢增加，亦有報導稱更多賣家降低其售價。